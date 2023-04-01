Объемы экспорта итальянского вина в Россию в 2022 году стали рекордными

В 2022 году объемы экспорта итальянского вина в Россию достигли исторического рекорда — $172 млн. Об этом 1 апреля сообщает «Коммерсант» со ссылкой на ассоциацию итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti.



По данным аналитиков, за прошлый год объемы экспорта выросли на 16% по сравнению с годом ранее. Италия стала первой страной — поставщиком вина в Россию с долей рынка около 30%. Далее следуют Испания и Грузия.



Более половины вин составляют игристые, экспорт которых вырос на 28% и достиг 90 млн евро. Экспорт красных и белых вин увеличился на 5%, достигнув 81 млн евро.

