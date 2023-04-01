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    Объемы экспорта итальянского вина в Россию в 2022 году стали рекордными

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    В 2022 году объемы экспорта итальянского вина в Россию достигли исторического рекорда — $172 млн. Об этом 1 апреля сообщает «Коммерсант» со ссылкой на ассоциацию итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti.

    По данным аналитиков, за прошлый год объемы экспорта выросли на 16% по сравнению с годом ранее. Италия стала первой страной — поставщиком вина в Россию с долей рынка около 30%. Далее следуют Испания и Грузия.

    Более половины вин составляют игристые, экспорт которых вырос на 28% и достиг 90 млн евро. Экспорт красных и белых вин увеличился на 5%, достигнув 81 млн евро.

    В ассоциации также добавили, что из-за прекращения экспорта в Россию традиционных продуктов, таких как сыры и колбасы, агропромышленный комплекс Италии терпит ущерб в 250 млн евро ежегодно.

    В конце марта Bloomberg писал, что экспорт шампанского из Турции в Россию в 2022 году вырос на 182%. Эксперты Trade Data Monitor заявили, что некоторые закупающие вина страны могут реэкспортировать их в Россию.

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    Комментарии 17

    Гость01 Апр 2023 в 23:59
    Меркантильные какие.
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