Bloomberg: поставки шампанского из Турции в Россию выросли на 182% за 2022 год

Экспорт шампанского из Турции в Россию в 2022 году вырос на 182%. Об этом 22 марта сообщает Bloomberg со ссылкой на данные компании Trade Data Monitor.



Экспорт шампанского из Франции в ОАЭ при этом повысился на 75%, за тот же период были отправлены почти 1,9 млн бутылок напитка. Одновременно с этим его отправки в Турцию увеличились на 120%

Сопредседатель объединения производителей шампанских вин L'Union des Maisons de Champagne Давид Шатийон предположил, что стимулировать продажи в странах Персидского залива мог наплыв россиян, покинувших РФ после начала спецоперации.