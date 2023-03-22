Bloomberg: поставки шампанского из Турции в Россию выросли на 182% за 2022 год

Экспорт шампанского из Турции в Россию в 2022 году вырос на 182%. Об этом 22 марта сообщает Bloomberg со ссылкой на данные компании Trade Data Monitor.
Экспорт шампанского из Франции в ОАЭ при этом повысился на 75%, за тот же период были отправлены почти 1,9 млн бутылок напитка. Одновременно с этим его отправки в Турцию увеличились на 120%
Сопредседатель объединения производителей шампанских вин L'Union des Maisons de Champagne Давид Шатийон предположил, что стимулировать продажи в странах Персидского залива мог наплыв россиян, покинувших РФ после начала спецоперации.
В Trade Data Monitor заявили, что некоторые закупающие вина страны могут реэкспортировать их в Россию.
Шатийон добавил, что хотя Comite Champagne не вводил запрета на экспорт, организация не получала запросов от производителей о сертификатах происхождения для поставок в РФ после начала спецоперации. Производители, отметил он, могут уклоняться от экспорта в Россию из-за логистики, оплаты, страхования и для защиты репутации.
Ранее ЕС запретил экспорт в Россию предметов роскоши, который распространяется на товары стоимостью более 300 евро за единицу. Бутылки с шампанским же часто стоят меньше.
При этом летом 2021 года в РФ приняли закон, установивший, что определение «шампанское» может использоваться только в отношении вина, произведённого в России, а импортёры должны переименовать товары в «игристое вино». В Comite Champagne тогда указали, что название Champagne для вина, сделанного из установленных сортов винограда, имеет юридическую защиту в 120 государствах, и организация призвала приостановить поставки вин в Россию. Игристые вина из Шампани перестали ввозить в РФ в сентябре 2022 года.