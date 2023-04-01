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    Сегодня контролер, завтра — журналист. Юный «ревизор», который ловил безбилетников в автобусах, называл себя по-разному

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    Подозрительный «ревизор», который якобы выявляет безбилетников в общественном транспорте, не имея никаких полномочий, появился в петербургских автобусах еще осенью. О задержании молодого человека с такими же повадками стало известно 1 апреля.

    По информации «Фонтанки», первые сигналы стали приходить в «Организатор перевозок» в октябре, сперва юношу заметили на маршрутах «Вест-Сервиса». Он подходил к пассажирам в жилетке, похожей на контролерскую, и требовал предъявить билеты. При этом ручного валидатора, который носят контролеры, у него не было — он просил прикладывать карты к валидатору, зафиксированному на поручне. Кроме того, юноша якобы предлагал подписать уведомление о том, что пассажир несвоевременно оплатил проезд или не оплатил совсем.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Возмущенные пассажиры писали в городские службы, а те пытались понять, о ком речь, ведь такого сотрудника у них в штате не числилось. Позже удалось наладить контакт. Как рассказали собеседники «Фонтанки», молодой человек сообщил представителям транспортного блока, что ему с единомышленниками фактически приходится искать безбилетников вместо контролеров, которые не справляются. На уточняющий вопрос, о каких единомышленниках речь и кого он представляет, самопровозглашенный контролер заявил, что выполняет редакционное задание, и предупредил, что материал скоро будет опубликован. При этом он даже продемонстрировал документ, похожий на редакционное удостоверение.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    После этого юноша пропал на несколько месяцев, сигналов о его рейдах больше не приходило. Однако, как писала «Фонтанка», 1 апреля был задержан молодой человек, чье поведение полностью подходит под это описание. У «ревизора» было удостоверение информагентства. По предварительным данным, это 16-летний ученик петербургской школы, которому после недовольства контролеров пришлось пообщаться с полицией.

    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»

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