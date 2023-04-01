Сегодня контролер, завтра — журналист. Юный «ревизор», который ловил безбилетников в автобусах, называл себя по-разному

Подозрительный «ревизор», который якобы выявляет безбилетников в общественном транспорте, не имея никаких полномочий, появился в петербургских автобусах еще осенью. О задержании молодого человека с такими же повадками стало известно 1 апреля.



По информации «Фонтанки», первые сигналы стали приходить в «Организатор перевозок» в октябре, сперва юношу заметили на маршрутах «Вест-Сервиса». Он подходил к пассажирам в жилетке, похожей на контролерскую, и требовал предъявить билеты. При этом ручного валидатора, который носят контролеры, у него не было — он просил прикладывать карты к валидатору, зафиксированному на поручне. Кроме того, юноша якобы предлагал подписать уведомление о том, что пассажир несвоевременно оплатил проезд или не оплатил совсем.