Петербургские кондукторы «сдали в полицию» юного «ревизора». Оказалось, что он искал приключений

В петербургских автобусах стали замечать подозрительного «ревизора». Он представлялся журналистом, но оказался просто непоседливым подростком.



Молодой человек слишком активно интересовался работой кондукторов, организацией перевозок и другими нюансами, сообщает 1 апреля «Дорожный инспектор». Он говорил, что имеет редакционное задание, и даже якобы купил удостоверение информагентства и жилетку, как у представителя прессы.



По данным «Дорожного инспектора», кондукторы заподозрили неладное и сообщили о «ревизоре» в полицию. Якобы после задержания выяснилось, что он — 16-летний школьник, который решил поискать нарушения в работе общественного транспорта.

