Петербургские кондукторы «сдали в полицию» юного «ревизора». Оказалось, что он искал приключений

В петербургских автобусах стали замечать подозрительного «ревизора». Он представлялся журналистом, но оказался просто непоседливым подростком.
Молодой человек слишком активно интересовался работой кондукторов, организацией перевозок и другими нюансами, сообщает
По данным «Дорожного инспектора», кондукторы заподозрили неладное и сообщили о «ревизоре» в полицию. Якобы после задержания выяснилось, что он — 16-летний школьник, который решил поискать нарушения в работе общественного транспорта.
«Фонтанка» направила запрос в ГУ МВД по Петербургу и области.