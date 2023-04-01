Боевые подростки не успокоились после «сходки» в «Европолисе». Они вооружились снежками

После того, как полиция разогнала полсотни подростков из ТРК «Европолис» на Полюстровском проспекте, вечер для них не закончился. Некоторые «расползлись» по соседним дворам и продолжили шумно отдыхать.
«Фонтанка.ру»
Кадры из двора на Лесном проспекте оказались в распоряжении «Фонтанки» 1 апреля. На них видно, как трое подростков подходят к дому, слушая музыку из колонки. Один, в балаклаве, кидает снежок куда-то вверх — возможно, в окно, а потом и в камеру на парадной.
«Фонтанка» писала, что прошлым вечером к «Европолису» прибыли полиция и Росгвардия. Правоохранителей пришлось привлекать после того, как часом ранее в ТРК собрались около 50 агрессивных подростков. Внешне они выглядели на манер адептов ЧВК «Редан»: характерные прически и клетчатые штаны. Молодые люди ретировались, по предварительным данным, задержаний на территории комплекса не было.