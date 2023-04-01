Почти 30 тысяч заявлений. Петербургские родители атаковали сервис записи детей в первые классы

В России 1 апреля стартовал прием заявлений от родителей будущих первоклассников. На первом этапе их могут подать льготники и те, кто живет в том же районе, где находится школа.



Электронная форма записи открылась в полночь. Как рассказали «Фонтанке» в комитете по информатизации и связи, к часу дня родители подали более 24 тысяч заявлений онлайн, а в центре «Мои документы» операторы приняли 3 тысячи обращений (за 3,5 часа работы). Глава комитета Юлия Смирнова отметила, что онлайн-запись в первые классы на госуслугах «работала безупречно даже в моменты пиковой нагрузки».

