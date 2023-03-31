Выборгская таможня передала Минобороны изъятые внедорожники и тягач с прицепом

Выборгская таможня передала министерству обороны изъятые по делам об административных нарушениях товары, в том числе внедорожники «Хаммер» и «Форд», а также тягач «Рено» с полуприцепом-цистерной. Товары были конфискованы по решению суда и обращены в федеральную собственность. Об этом 31 марта сообщили в Северо-Западном таможенном управлении.
Помимо автомобилей, таможня передала оборонному ведомству автозапчасти, моторное масло, фанеру, лопаты и кровельный материал. Имущество, обращенное в собственность государства, пойдет на нужды СВО.