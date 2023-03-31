    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -3

    1 м/с, с-в

    754мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd77.32eur84.11

    Выборгская таможня передала Минобороны изъятые внедорожники и тягач с прицепом

    1840
    8 комментариев

    Выборгская таможня передала министерству обороны изъятые по делам об административных нарушениях товары, в том числе внедорожники «Хаммер» и «Форд», а также тягач «Рено» с полуприцепом-цистерной. Товары были конфискованы по решению суда и обращены в федеральную собственность. Об этом 31 марта сообщили в Северо-Западном таможенном управлении.

    ПоделитьсяПоделиться

    Помимо автомобилей, таможня передала оборонному ведомству автозапчасти, моторное масло, фанеру, лопаты и кровельный материал. Имущество, обращенное в собственность государства, пойдет на нужды СВО.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Выборгская таможняМинобороныСВО
    ЛАЙК2
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close