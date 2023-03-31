Вышел подышать — сел на 13 суток. Петербуржец арестован после настенных инсинуаций о президенте

Почти две недели в спецприемнике предстоит провести жителю Петербурга, который не разминулся с полицейскими в темной подворотне на Петроградской стороне. Его застали за написанием нехорошего, но причиной ареста стало иное.
Подробности драматичной встречи 31 марта приводит объединенная пресс-служба судов Петербурга. Согласно материалам, в пять утра пятницы Александр Крылов портил фасады в арке на
Закономерное предложение проследовать в отдел Крылов, судя по всему, отклонил излишне резко. Ему вменили неповиновение законному распоряжению сотрудника (
«Фигурант вину не признал. Сообщил суду, что по рекомендации врача дышал в указанное время в подворотне воздухом, как вдруг остановился автомобиль сотрудников полиции, из него внезапно выскочил полицейский, подбежал, наступил Крылову на ногу, надел на руку наручник и сопроводил в транспортное средство, доставил в отдел», — рассказали в пресс-службе.
Петроградский райсуд назначил 13 суток административного ареста.
Полицейские к Крылову на Петроградской стороне «неожиданно подбегают» не впервые. В феврале 2021-го тот же суд арестовал на те же 13 суток полного тезку.
Он же осенью 2020-го попался полицейским на