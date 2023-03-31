Вышел подышать — сел на 13 суток. Петербуржец арестован после настенных инсинуаций о президенте

Почти две недели в спецприемнике предстоит провести жителю Петербурга, который не разминулся с полицейскими в темной подворотне на Петроградской стороне. Его застали за написанием нехорошего, но причиной ареста стало иное.



Подробности драматичной встречи 31 марта приводит объединенная пресс-служба судов Петербурга. Согласно материалам, в пять утра пятницы Александр Крылов портил фасады в арке на Каменноостровском проспекте, 43 . Свидетелями процесса стали полицейские. Расшифровать надпись и уловить неласковый намек на президента не составило труда.