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    В Петроградском районе объяснили внезапный снегопад, едва не накрывший прохожую

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    Снежная масса рухнула под ноги петербурженке на Большой Зелениной, когда пятиэтажку очищали от осадков – с другой стороны фасада. В администрации Петроградского района заверили, падать с крыши сейчас нечему.

    Фотоподтверждение показывают 31 марта. Как следует из комментария, пятничным утром сотрудники районного ЖКС №2 были заняты уборкой кровли дома №13. Работы начали с лицевой части фасада. На тротуаре, как сообщают, в соответствии с правилами находился сотрудник УК, который предупреждал пешеходов о сбросе снега.

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    Как выяснила на своём опыте петербурженка, опасность подстерегала не только с улицы. Пройдя через арку во двор и свернув к парадной, она была в шаге от прилетевшей сверху «лавины». Её везение зафиксировала камера.

    «На видео, которое появилось в соцсетях и СМИ, зафиксировано падение снега с дома перед гражданином на внутридворовой территории. По предварительным данным, снег упал с подоконника. Никто не пострадал. Кровля от снега очищена», – уточнили в администрации.

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