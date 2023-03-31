В Петроградском районе объяснили внезапный снегопад, едва не накрывший прохожую

Снежная масса рухнула под ноги петербурженке на Большой Зелениной, когда пятиэтажку очищали от осадков – с другой стороны фасада. В администрации Петроградского района заверили, падать с крыши сейчас нечему.
Фотоподтверждение показывают 31 марта. Как следует из комментария, пятничным утром сотрудники районного ЖКС №2 были заняты уборкой кровли дома №13. Работы начали с лицевой части фасада. На тротуаре, как сообщают, в соответствии с правилами находился сотрудник УК, который предупреждал пешеходов о сбросе снега.
Как выяснила на своём опыте петербурженка, опасность подстерегала не только с улицы. Пройдя через арку во двор и свернув к парадной, она была в шаге от прилетевшей сверху «лавины». Её везение зафиксировала камера.
«На видео, которое появилось в соцсетях и СМИ, зафиксировано падение снега с дома перед гражданином на внутридворовой территории. По предварительным данным, снег упал с подоконника. Никто не пострадал. Кровля от снега очищена», – уточнили в администрации.