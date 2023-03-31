Лукашенко допустил при необходимости размещение в Белоруссии стратегического ядерного оружия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорится с президентом России Владимиром Путиным о возможности размещения в республике стратегического ядерного оружия, если возникнет такая необходимость. Об этом белорусский лидер заявил 31 марта, обращаясь с посланием к народу и парламенту.



По его словам, Белоруссия будет сохранять и обеспечивать суверенитет всеми способами, в том числе и ядерным арсеналом. «И не надо говорить, <...> что это не наше оружие. Это наше оружие, которое будет способствовать независимости», — цитирует Лукашенко РИА Новости.

