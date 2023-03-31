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    Лукашенко допустил при необходимости размещение в Белоруссии стратегического ядерного оружия

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    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорится с президентом России Владимиром Путиным о возможности размещения в республике стратегического ядерного оружия, если возникнет такая необходимость. Об этом белорусский лидер заявил 31 марта, обращаясь с посланием к народу и парламенту.

    По его словам, Белоруссия будет сохранять и обеспечивать суверенитет всеми способами, в том числе и ядерным арсеналом. «И не надо говорить, <...> что это не наше оружие. Это наше оружие, которое будет способствовать независимости», — цитирует Лукашенко РИА Новости.

    Он также добавил, что уже отдал распоряжение военным восстановить стартовые площадки для ракетных комплексов «Тополь».

    В своем послании Лукашенко отметил, что сам активизировал переговоры с Россией по возвращению ядерного оружия, учитывая военно-политическую обстановку. Он напомнил, что в 90-х годах оружие из республики вывозили под гарантии, что против республики не будут вводиться санкции и оказываться давление, которые в итоге были нарушены.

    Ранее президент Белоруссии прокомментировал размещение в республике тактического ядерного оружия. Напомним, как заявлял президент России Владимир Путин, строительство хранилища тактического ядерного оружия в Белоруссии должны завершить к 1 июля этого года. Путин отметил, что Россия не передает Белоруссии такое оружие. Оно будет размещено без нарушения обязательств по ДСНВ, а военные будут обучены с ним обращаться, так же как американцы обучают европейцев. Российский лидер также добавил, что это ответ на заявление Великобритании о поставках Украине снарядов с обедненным ураном.

    Тактическое и стратегическое ядерное оружие отличаются способами доставки и мощностью заряда, целями использования, радиусом поражения.

    Тактическое     ядерное оружие применяется для поражения крупных целей, скопления сил противника и объектов в местах боевых действий или в тылу.

    Стратегическое     ядерное оружие основано на мощных межконтинентальных носителях, имеет очень большой радиус поражения.

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