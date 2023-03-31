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    Метеоролог сравнил Оймякон и Петербург. Выводы удивительные

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    На российском «полюсе холода» в Оймяконе (Якутия) 31 марта температура достигла плюс 3,2 градуса. Это выше, чем в заснеженном Петербурге, и примерно столько же ожидается в Воронеже и Курске, сообщил ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус. Высота снежного покрова там 23 сантиметра — почти столько же, сколько в Петербурге и Ростове-на-Дону.

    «С такой температурой Оймякон обновил сегодня очередной, уже третий подряд, суточный рекорд максимальной температуры воздуха, державшийся 46 лет! И не просто обновил — рекорд превышен сразу более чем на 6 градусов — 31 марта 1977 года там было –3,1 градуса», — отмечает Леус.

    Температура воздуха в Оймяконе сегодня обновила и абсолютный рекорд марта. До этого он принадлежал 22 марта 1951 года — плюс 2,0 градуса. В общей сложности за март в этом селе погода поставила уже шесть суточных максимумов, а средняя температура на 4 с лишним градуса превышает климатическую норму.

    Напомним, 29 марта в Петербурге выпало около половины месячной нормы осадков.

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