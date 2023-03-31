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    Дело о смерти одного из старейших сотрудников БДТ направили в суд

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    В Санкт-Петербурге завершили расследование уголовного дела о гибели заслуженного работника культуры России Адиля Велимеева. Об этом 31 марта сообщил Следственный комитет по Санкт-Петербургу.

    Обвиняемым стал 59-летний замначальника Достоевской автоколонны Санкт-Петербургского государственного унитарного дорожного предприятия «Центр». Дело возбудили по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

    «В результате ненадлежащего исполнения обвиняемым своих профессиональных обязанностей, выразившихся в отсутствии контроля за уборкой тротуара у дома 21/27 по переулку Джамбула, днем 20 декабря 2022 года 83-летний Адиль Велимеев поскользнулся на покрытой льдом дороге и упал», — рассказали в СК.

    Адиля Велимеева госпитализировали в тяжелом состоянии. У мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и другие тяжелые травмы головы.

    «Несмотря на проведенную операцию, спасти его не удалось, 4 января 2023 года пожилой мужчина скончался», — сообщили следователи.

    В ближайшее время уголовное дело направят в суд.

    Адиль Велимеев работал в БДТ около шестидесяти лет. Он заведовал машинно-декорационным цехом, в театре его называли хозяином сцены и «сыном БДТ».

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