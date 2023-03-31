Дело о смерти одного из старейших сотрудников БДТ направили в суд

В Санкт-Петербурге завершили расследование уголовного дела о гибели заслуженного работника культуры России Адиля Велимеева. Об этом 31 марта сообщил Следственный комитет по Санкт-Петербургу.
Обвиняемым стал 59-летний замначальника Достоевской автоколонны Санкт-Петербургского государственного унитарного дорожного предприятия «Центр». Дело возбудили по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).
«В результате ненадлежащего исполнения обвиняемым своих профессиональных обязанностей, выразившихся в отсутствии контроля за уборкой тротуара у дома 21/27 по переулку Джамбула, днем 20 декабря 2022 года 83-летний Адиль Велимеев поскользнулся на покрытой льдом дороге и упал», — рассказали в СК.
Адиля Велимеева госпитализировали в тяжелом состоянии. У мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и другие тяжелые травмы головы.
«Несмотря на проведенную операцию, спасти его не удалось, 4 января 2023 года пожилой мужчина скончался», — сообщили следователи.
В ближайшее время уголовное дело направят в суд.
Адиль Велимеев работал в БДТ около шестидесяти лет. Он заведовал машинно-декорационным цехом, в театре его называли хозяином сцены и «сыном БДТ».