В Петербурге умер один из старейших сотрудников БДТ. Травмы он получил, когда поскользнулся

«Хозяин сцены БДТ» и заслуженный работник культуры России Адиль Велимеев умер 4 января. О смерти одного из старейших сотрудников театра рассказали в группе БДТ во «ВКонтакте».
«Велимеев был одним из тех, кто вместе с Товстоноговым прошел весь славный путь ленинградского БДТ. Адиль Мунирович любил, смеясь, повторять, что в БДТ он «счастливее всех, потому что даже актеры заняты не во всех спектаклях, а я — во всех». <...> Бесконечно скорбим о его безвременной кончине», — говорится в сообщении театра.
В середине декабря 83-летний Велимеев поскользнулся на обледеневшей дороге в переулке Джамбула. Его госпитализировали в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии. СК возбудил уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда (часть 2 статьи 238 УК РФ).
Адиль Велимеев проработал в БДТ около шестидесяти лет. Он заведовал машинно-декорационным цехом, в театре Велимеева называли хозяином сцены и «сыном БДТ».