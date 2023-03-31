От Лавры до Гавани: Петербург, которого мы не застали

Фото: Михаил Огнев Поделиться Поделиться





В Каминном зале Михайловского театра открылась выставка «Петербургская светопись», организованная «Фонтанкой» в рамках проекта «(От)личный Петербург». В экспозиции представлены фотографии видов Петербурга XIX — начала XX века — цифровые копии большого формата с оригиналов известных фотографов: Альберта Фелиша, Альфреда Лоренса и других.



Фотографии дореволюционного города вызывают большой интерес: на выставке даже были слышны споры, к лучшему эти перемены или к худшему. Однако во всех высказываниях прослеживался один мотив: город меняется, как живой организм. Некоторые его утраты невосполнимы, но индивидуальность Петербурга сохраняется. Главная задача сейчас — сделать так, чтобы все перемены вели к улучшению ситуации. А для этого надо и восстанавливать утраченное наследие, и строго отбирать архитектурные решения для новых городских проектов, и увеличивать количество парков и скверов.



Генеральный директор «Фонтанки» Дмитрий Витковский полагает, что перемены надо очень тщательно контролировать, особенно если речь идет об исторических зданиях и сооружениях.

— Архитектура Петербурга — это часть его души, — сказал он, — часть его идентичности. Она олицетворяет жизнь, которой город наполнен. Очень важно не растратить то, чем мы владеем, не дать разрушить, иначе мы лишимся самобытности и культуры, которая есть у нашего города.

Идея «Петербургской светописи», по словам Дмитрия Витковского, не только в том, чтобы показать утраченные сокровища Петербурга. «Фонтанка» всегда старается сделать, чтобы жизнь города стала лучше, чтобы он стал красивее и удобнее. Эмоции по поводу судьбы города отражаются в выставке — в первую очередь именно они повлияли на выбор фотографий для экспозиции.



— Мы видим на этих фотографиях и те объекты, которые сохранились и до сих пор радуют горожан и гостей города — в том числе и благодаря нашим партнерам, Фонду содействия восстановлению объектов истории и культуры, — добавил Дмитрий Витковский. — И здесь же показаны здания, каналы и мосты, которые город не смог сохранить по различным причинам. Более чем за 20 лет работы «Фонтанки» мы видели, сколько в Петербурге было утрачено, — но сколько всего и восстановлено!



Фото: Михаил Огнев Фото: Михаил Огнев Фото: Михаил Огнев Фото: Михаил Огнев Поделиться Поделиться





Проект «(От)личный Петербург» подготовил электронный путеводитель по выставке, который поможет ее посетителям лучше понять идею, структуру и принцип подбора материалов выставки, узнать, что изображено на фотографиях.

По словам Дмитрия Витковского, проект нацелен на то, что чтобы петербуржцы и гости города познакомились со многими очень интересными — пусть маленькими, на первый взгляд не очень заметными — достопримечательностями, которые несут частичку крови в жилах города.

Выставка проходит при поддержке Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге. Она будет работать до 27 мая для зрителей, пришедших на спектакли Михайловского театра.

