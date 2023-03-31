Запечатленный свет: электронный путеводитель по выставке «Петербургская светопись»

Фотография в переводе с греческого — «техника рисования светом» или «светопись». Это слово происходит от греческих слов φῶς (род. п. φωτός), «фото», то есть «свет», и γράφω, «графо» — пишу. Луч проходит по светочувствительному материалу, вызывает изменения в его составе и остается запечатленным на изображении. В первое время существования этой техники в России ее так и называли. Так мы назвали и нашу выставку.

В экспозиции «Петербургской светописи» вы сможете увидеть фотографии XIX и начала XX века, снятые еще на аппараты с такой долгой выдержкой, что она измерялась минутами. Это приводило к потере деталей — в частности, именно поэтому на ранних снимках нашего города совсем нет людей. Здесь остается простор воображению: мысленно дополните пустые площади и улицы прогуливающимися или спешащими по делам горожанами.



В экспозиции представлены фотографии из собраний коллекционеров Владимира Авдеева, Дмитрия Горячёва и Артёма Классена.

