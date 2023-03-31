Запечатленный свет: электронный путеводитель по выставке «Петербургская светопись»

Фотография в переводе с греческого — «техника рисования светом» или «светопись». Это слово происходит от греческих слов φῶς (род. п. φωτός), «фото», то есть «свет», и γράφω, «графо» — пишу. Луч проходит по светочувствительному материалу, вызывает изменения в его составе и остается запечатленным на изображении. В первое время существования этой техники в России ее так и называли. Так мы назвали и нашу выставку.
В экспозиции «Петербургской светописи» вы сможете увидеть фотографии XIX и начала XX века, снятые еще на аппараты с такой долгой выдержкой, что она измерялась минутами. Это приводило к потере деталей — в частности, именно поэтому на ранних снимках нашего города совсем нет людей. Здесь остается простор воображению: мысленно дополните пустые площади и улицы прогуливающимися или спешащими по делам горожанами.
В экспозиции представлены фотографии из собраний коллекционеров Владимира Авдеева, Дмитрия Горячёва и Артёма Классена.
Зимний дворец, вид западной стороны
фото А. Фелиша, конец XIX в. Из собрания Владимира Авдеева
На черно-белой фотографии не видно, но стены Зимнего дворца в тот момент были окрашены насыщенной охрой. Западный фасад выходит еще не в сквер, как сейчас, и не в Собственный садик (работы по его созданию начались в 1896 году), а на замощенную брусчаткой площадь.
Большая Морская улица
фото Б. Килбурн, 1897 г. Из собрания Владимира Авдеева
В конце XIX века успехи фотографии уже дошли до того, что идущие по своим делам люди стали часто попадать на фотографии. Им уже не надо было специально позировать, и теперь мы можем сравнить, как изменились не только фасады и вывески, но и горожане.
Музей прикладных знаний
фото А Фелиша. Конец XIX в. Из собрания Владимира Авдеева
Фотография сделана из окна Михайловского замка с видом на Пантелеймоновский мост через Фонтанку и здание нынешней Академии Штиглица. Мы видим, что мост еще цепной — таким в 20-е годы XIX века его построил инженер Вильгельм Треттер. В 1906 году его конструкции были разобраны и мост перестроен — несмотря на протесты тогдашних градозащитников во главе с А.Н. Бенуа.
Фасад здания Петербургского центрального рынка Г. А. Александрова
Автор неизвестен. 1904–1905 гг. Из собрания Владимира Авдеева
Рынок на Каменноостровском проспекте запечатлен сразу после открытия. Это было одно из самых современных торговых учреждений такого типа. Как писали Санкт-Петербургские Ведомости, «подвал главного корпуса отводится для холодильников... В первом этаже будут устроены два громадных коридора с торговыми помещениями... Во втором этаже сооружается торговая площадь для продажи продуктов с лотков. Бока строения будут стеклянные, верх железный. Кроме главного корпуса возводится пассаж на 20 магазинов, выходящий на Кронверкскую улицу.
Сейчас в главном здании рынка располагается павильон №5 студии Ленфильм.
Часовня у Летнего сада
фото А. Фелиша. Из собрания Владимира Авдеева
В ограду Летнего сада в 1866 году была встроена часовня в память спасения Александра II при покушении на него Д. Каракозова. Она отмечала место нападения. В 1930 году ее снесли как «антихудожественную».
Знаменская площадь
Автор неизвестен. Начало XX в. Из собрания Владимира Авдеева
В центре площади стоит памятник Александру III, установленный в 1909 году. Справа — Николаевский вокзал, а слева (в кадр не попала) Знаменская церковь, здание которой впоследствии было перестроено в станцию метро «Площадь Восстания».
Васильевский остров. Гавань
фото А Фелиша, конец XIX в. Из собрания Владимира Авдеева
На отдаленной окраине города, где тогда был порт, такелажники вручную разгружают парусные суда. Сейчас на этом месте павильоны «Ленэкспо».
Вид Невского проспекта от Думы
фото А. Фелиша, конец XIX в. Из собрания Владимира Авдеева
Атмосфера Невского проспекта в конце XIX века. Чисто по Гоголю: «Невский проспект есть всеобщая коммуникация Петербурга».
Как мы видим, тротуар и проезжая часть еще толком не отделены друг от друга.
Немецкая реформатская церковь на Мойке
Автор фото неизвестен. Начало XX в. Из собрания коллекционера Дмитрия Горячёва
Кирха в романо-готическом стиле заложена в день празднования Тысячелетия Руси (от признания варягов) в 1862 году и открыта в 1865-м. Замысел архитектора Гаральда Боссе высоко оценили современники: в журнале «Зодчий» писали о её «простоте и грациозной пропорциональности частей, [представляющей] по выдержанности и благородству стиля одно из лучших наших художественных произведений».
Через 8 лет церковь сгорела, ее восстановили в 1874 году. В 1932 — 1939 годах перестроена для Дворца культуры работников связи — в процессе утрачена ее основная выразительная деталь: высокая башня-колокольня.
Невский проспект со стороны Казанского собора
автор неизв. Конец XIX в. Из собрания Дмитрия Горячёва
Кадр интересен тем, что на нем нет одной из главных петербургских доминант — Дома компании «Зингер», построенного в 1904 году.
Сенная площадь
Автор неизвестен. Начало XX в. Из собрания Дмитрия Горячёва
В центре — Успенская церковь (Спас на Сенной), вопрос о восстановлении которого сейчас обсуждается в городской среде. Также мы видим крытые корпуса Сенного рынка, построенные к 1886 году. В 1907 году здесь пролегла одна из первых линий трамвая. За кадром остается здание Лавры Вяземской — одного из самых пугающих притонов старого Петербурга.
Троицкий Собор Александро-Невской Лавры
Автор неизвестен. Конец XIX в. Из собрания Дмитрия Горячёва
Собор создан архитектором И. Старовым в 1790 году как грандиозный мавзолей над гробницей Александра Невского. Перед собором — большой и пустынный двор, который сейчас существенно изменился.
Введенский канал и вид на Царскосельский вокзал
Автор неизвестен. Начало XX в. Из собрания Дмитрия Горячёва
Введенский канал — один из последних утраченных искусственных проток Петербурга, разделявший ранее Безымянный остров на два. Его прорыли в 1810 году и назвали по Введенскому собору, который оказался на берегу. К середине XX века канал обмелел и был полностью засыпан в 1971 году.
Фонари с Александровского моста, расположенного при впадении канала в Фонтанку, сохранились: их можно увидеть на Подъяческом мосту через канал Грибоедова.
Доходный дом Мусиных-Пушкиных и Собор Введения во Храм Пресвятой Богородицы (Введенский)
Автор неизвестен. Начало XX в. Из собрания Дмитрия Горячёва
Введенский собор возведён в 1836–1842 годах для лейб-гвардии Семёновского полка. Дал имя Введенскому каналу. Это самая крупная работа Константина Тона в Северной столице. Разрушен в 1933 году.
На фотографии мы также можем заметить, что дом Мусиных-Пушкиных раньше венчала башенка. Она была разобрана после пожара в 1980-х.
Египетский мост
фото А. Лоренса. 1863–1864 гг. Из собрания Артёма Классена
Историей Египетского моста очень часто иллюстрируют понятие «резонанс». Он был построен в 1826 году и практически точно повторял по архитектурным особенностям и строению цепной Пантелеймоновский — и точно так же, по отзывам современников, раскачивался, когда по нему ехали тяжелые телеги. В 1905 году при прохождении кавалерийского эскадрона конструкции не выдержали, и мост рухнул. К счастью, никто не пострадал. Мост был заново отстроен в 1955 году — но уже другой конструкции.
Сфинксы на мосту отливались на заводе Берда по модели скульптора П. П. Соколова. Пробные отливки сейчас находятся на берегу Малой Невки на Каменном острове.
Вид на Английскую набережную и Николаевский мост
фото А. Лоренса. 1860 г. Из собрания Артёма Классена
В то время на мосту стояла часовня Святого Николая Мирликийского (Николая Чудотворца), построенная в 1854 году архитектором А. Штакеншнейдером в неорусском стиле и снесенная в 1930 году по ходатайству общества «Старый Петербург— Новый Ленинград». На освободившемся месте предполагалось установить памятник лейтенанту Шмидту.
Греческая Церковь Святого Великомученика Дмитрия Солунского
Автор неизвестен. Около 1870 г. Из собрания Артёма Классена
Возведена в 1865 году архитектором Р. Кузьминым в византийском стиле. В 1938 году была закрыта, а в 1962 уничтожена в связи со строительством на этом месте БКЗ «Октябрьский».
Одно из самых ярких упоминаний о ней — стихотворение И.А.Бродского «Остановка в пустыне», написанное в 1966 году.
Теперь так мало греков в Ленинграде,
что мы сломали Греческую церковь...
Английская набережная
Фото А. Кревальда с отпечатка А. Лоренса. 1868 г. Из собрания Артёма Классена
На этой фотографии мы видим, каким активным было местное судоходство на Неве. Очень многое в город подвозилось именно водным путем.
Большой (Каменный) театр
Фото А. Лоренса. 1860-е гг. Из собрания Артёма Классена
На этом фото мы видим здание театра (ныне Консерватория) после перестройки его архитектором А. Кавосом в середине XIX века, но до реконструкции в 1897 году, когда оно лишилось восьмиколонного портика.
Обратите внимание, как непривычно пусто вокруг театра.
Нарвские триумфальные ворота
Фото К. Шульц, издание А. Беггрова. 1880-е гг. Из собрания Артёма Классена
Нарвские ворота были открыты в 1834 году. Эта часть Петербурга в конце XIX века была весьма отдаленной окраиной, застроенной деревянными домами. Фундаментальное сооружение резко контрастирует с окружающими строениями.