Ручей под снегом чуть не унёс сноубордиста в Сочи. Он провалился на несколько метров вниз

Сноубордист попал в снежную ловушку, катаясь по склонам Розы Хутора в Сочи. Под свежим снегом оказалась яма, и мужчина провалился вниз — в ручей, протекающий под толщей снега. К счастью, другие отдыхающие заметили это и вызвали спасателей. Молодой человек не пострадал, пишет 31 марта Kuban.KP .

Сноубордист мог дышать под снегом, это облегчало ситуацию. Сначала очевидцы пытались вытащить его своими силами — с помощью палки. Издание приводит диалог участников операции:



— Артём! Схвати палку! Но не двигайся! Нет! Не двигайся!

