Ручей под снегом чуть не унёс сноубордиста в Сочи. Он провалился на несколько метров вниз

Сноубордист попал в снежную ловушку, катаясь по склонам Розы Хутора в Сочи. Под свежим снегом оказалась яма, и мужчина провалился вниз — в ручей, протекающий под толщей снега. К счастью, другие отдыхающие заметили это и вызвали спасателей. Молодой человек не пострадал, пишет 31 марта Kuban.KP.
Сноубордист мог дышать под снегом, это облегчало ситуацию. Сначала очевидцы пытались вытащить его своими силами — с помощью палки. Издание приводит диалог участников операции:
— Артём! Схвати палку! Но не двигайся! Нет! Не двигайся!
— А он тебя слышит? Отвечает?
— Да, да.
Спасатели, прибыв на место, выкопали яму в снегу, но вытащить провалившегося всё равно было тяжело. Его вытягивали на верёвке несколько человек. «На ноги не становись. Перекатывайся туда выше», — предупредил спасатель.
На территории Краснодарского края до 1 апреля действует штормовое предупреждение по лавиноопасности.