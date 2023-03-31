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    Ручей под снегом чуть не унёс сноубордиста в Сочи. Он провалился на несколько метров вниз

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    1 комментарий
    Фото: скрин RT на русском
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    Сноубордист попал в снежную ловушку, катаясь по склонам Розы Хутора в Сочи. Под свежим снегом оказалась яма, и мужчина провалился вниз — в ручей, протекающий под толщей снега. К счастью, другие отдыхающие заметили это и вызвали спасателей. Молодой человек не пострадал, пишет 31 марта Kuban.KP.

    Фото: скрин RT на русском
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    Сноубордист мог дышать под снегом, это облегчало ситуацию. Сначала очевидцы пытались вытащить его своими силами — с помощью палки. Издание приводит диалог участников операции:

    — Артём! Схвати палку! Но не двигайся! Нет! Не двигайся!

    — А он тебя слышит? Отвечает?

    — Да, да.

    Спасатели, прибыв на место, выкопали яму в снегу, но вытащить провалившегося всё равно было тяжело. Его вытягивали на верёвке несколько человек. «На ноги не становись. Перекатывайся туда выше», — предупредил спасатель.

    На территории Краснодарского края до 1 апреля действует штормовое предупреждение по лавиноопасности.

    Фото: скрин RT на русском
    Фото: скрин RT на русском

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