Громкое дело о съемке детского порно в Петербурге и области продолжает обрастать эпизодами

Следствие продолжает изучать порноматериалы с участием детей, снятые компанией из пяти человек с привлечением трех девочек. В деле появляются все новые и новые эпизоды. Об этом «Фонтанке» стало известно 31 марта.



Оперативники «детского» отдела угрозыска установили, что с 2018 по 2021 год съемки проводились в разных местах Петербурга, а также в поселке Теряево, в урочище «Заря-2» Выборгского района Ленобласти, в деревне Покровка Гатчинского района. Следствие полагает, что девочек, которым еще не было 12 лет, заставляли раздеваться на камеру, показывать половые органы. В кадре с ними взаимодействовали обнаженные взрослые. По всем эпизодам районные следственные отделы возбудили уголовные дела, которые объединены в одно производство.