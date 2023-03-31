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    Громкое дело о съемке детского порно в Петербурге и области продолжает обрастать эпизодами

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    Следствие продолжает изучать порноматериалы с участием детей, снятые компанией из пяти человек с привлечением трех девочек. В деле появляются все новые и новые эпизоды. Об этом «Фонтанке» стало известно 31 марта.

    Оперативники «детского» отдела угрозыска установили, что с 2018 по 2021 год съемки проводились в разных местах Петербурга, а также в поселке Теряево, в урочище «Заря-2» Выборгского района Ленобласти, в деревне Покровка Гатчинского района. Следствие полагает, что девочек, которым еще не было 12 лет, заставляли раздеваться на камеру, показывать половые органы. В кадре с ними взаимодействовали обнаженные взрослые. По всем эпизодам районные следственные отделы возбудили уголовные дела, которые объединены в одно производство.

    Все пятеро фигурантов давно находятся под стражей. Среди них пенсионер Валерий Радькович, выполнявший роль фотографа, и Екатерина Петропавловская — мать девочек. Следствие считает, что своих дочерей она якобы сдавала за деньги.

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