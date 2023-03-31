Заявка на рекорд. Пенсионерка из Петербурга инвестировала в бедную старость 10 млн рублей

71-летняя пенсионерка из Красногвардейского района дорого заплатила за желание стать брокером и озолотиться. Петербурженка рискнула и потеряла 10 млн рублей. Об этом «Фонтанке» стало известно 31 марта.



Накануне в отдел полиции обратилась 71-летняя дама. В заявлении она указала, что в августе прошлого года в интернете перешла по ссылке в рекламном объявлении. Женщине внушило доверие упоминание инвестиционного фонда крупного газового монополиста.

Пенсионерка оставила свой номер телефона, после чего ей перезвонили и под предлогом заработка на инвестициях предложили зарегистрироваться на площадке SynergyCapital. За год женщина перевела на чужие счета по указке неизвестных 10 миллионов рублей.