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    Заявка на рекорд. Пенсионерка из Петербурга инвестировала в бедную старость 10 млн рублей

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    71-летняя пенсионерка из Красногвардейского района дорого заплатила за желание стать брокером и озолотиться. Петербурженка рискнула и потеряла 10 млн рублей. Об этом «Фонтанке» стало известно 31 марта.

    Накануне в отдел полиции обратилась 71-летняя дама. В заявлении она указала, что в августе прошлого года в интернете перешла по ссылке в рекламном объявлении. Женщине внушило доверие упоминание инвестиционного фонда крупного газового монополиста.

    Пенсионерка оставила свой номер телефона, после чего ей перезвонили и под предлогом заработка на инвестициях предложили зарегистрироваться на площадке SynergyCapital. За год женщина перевела на чужие счета по указке неизвестных 10 миллионов рублей.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, как пожилая петербурженка отдала незнакомцу 6,7 млн рублей прямо в руки.

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