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    Обвиняемый в убийстве учительницы английского языка в Москве рассказал, что страдает от панических атак

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    Обвиняемый в убийстве учительницы английского языка заявил, что в последнее время страдал от панических атак и галлюцинаций на фоне отмены наркотиков. Подробности 31 марта сообщает Следственный комитет Москвы.

    Тело 24-летней девушки со следами побоев и ножевыми ранениями нашли в квартире на Бескудниковском бульваре. Следствие полагает, что ее 26-летний сожитель, находясь в состоянии наркотического опьянения, в ходе ссоры начал душить свою жертву, бить по голове, а после не менее шести раз ударил ножом.

    Мужчину задержали в рейсовом автобусе при попытке уехать из столицы. На первом допросе он заявил, что в тот день принял наркотики и не может внятно объяснить свои мотивы.

    Затем обвиняемый рассказал, что на протяжении четырех месяцев употреблял запрещенные вещества, но незадолго до происшествия бросил, из-за чего у него начались панические атаки и галлюцинации. Вину он признал и раскаялся в содеянном.

    Сегодня следствие намерено ходатайствовать об аресте. Назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

    Убитая девушка год назад окончила волгоградский педагогический университет, после чего переехала в столицу, где преподавала английский и немецкий языки. Ее молодой человек — музыкант.

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