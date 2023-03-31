Обвиняемый в убийстве учительницы английского языка в Москве рассказал, что страдает от панических атак

Обвиняемый в убийстве учительницы английского языка заявил, что в последнее время страдал от панических атак и галлюцинаций на фоне отмены наркотиков. Подробности 31 марта сообщает Следственный комитет Москвы.



Тело 24-летней девушки со следами побоев и ножевыми ранениями нашли в квартире на Бескудниковском бульваре. Следствие полагает, что ее 26-летний сожитель, находясь в состоянии наркотического опьянения, в ходе ссоры начал душить свою жертву, бить по голове, а после не менее шести раз ударил ножом.

