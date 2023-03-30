«Мотивы трезво объяснить не могу». Подозреваемого в убийстве учительницы английского задержали при попытке сбежать из Москвы

Учительницу английского языка убили в Москве. Тело с многочисленными колото-резаными ранами было найдено в квартире на Бескудниковском бульваре на севере столицы. Подозреваемого задержали при попытке выехать из города, им оказался сожитель
Следственный комитет столицы рассказал, что мужчину доставили в подразделение ведомства. В ходе допроса он признал вину. По словам задержанного, убийство он совершил в состоянии наркотического опьянения, поэтому не может объяснить мотивы и причины своего побега.
На видео допроса, опубликованном СК, 26-летний мужчина говорит, что задержан за убийство своей девушки. «Сегодня ночью я был в наркотическом опьянении. Сначала я ее душил, потом добил ножом. Мотивы объяснить трезво не могу, почему сбежал, тоже не могу сказать», — поясняет подозреваемый.
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
По предварительным данным, его задержали в рейсовом автобусе в 100 километрах от Москвы при попытке добраться до Волгоградской области.
В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Убитая девушка год назад окончила волгоградский педагогический университет, после чего переехала в столицу, где преподавала английский и немецкий языки. Ее молодой человек — музыкант.