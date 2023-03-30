«Мотивы трезво объяснить не могу». Подозреваемого в убийстве учительницы английского задержали при попытке сбежать из Москвы

Учительницу английского языка убили в Москве. Тело с многочисленными колото-резаными ранами было найдено в квартире на Бескудниковском бульваре на севере столицы. Подозреваемого задержали при попытке выехать из города, им оказался сожитель 24-летней девушки , сообщает 30 марта MSK1.RU.

Следственный комитет столицы рассказал, что мужчину доставили в подразделение ведомства. В ходе допроса он признал вину. По словам задержанного, убийство он совершил в состоянии наркотического опьянения, поэтому не может объяснить мотивы и причины своего побега.



На видео допроса, опубликованном СК, 26-летний мужчина говорит, что задержан за убийство своей девушки. «Сегодня ночью я был в наркотическом опьянении. Сначала я ее душил, потом добил ножом. Мотивы объяснить трезво не могу, почему сбежал, тоже не могу сказать», — поясняет подозреваемый.

пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области