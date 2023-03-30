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    «Мотивы трезво объяснить не могу». Подозреваемого в убийстве учительницы английского задержали при попытке сбежать из Москвы

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    15 комментариев

    Учительницу английского языка убили в Москве. Тело с многочисленными колото-резаными ранами было найдено в квартире на Бескудниковском бульваре на севере столицы. Подозреваемого задержали при попытке выехать из города, им оказался сожитель 24-летней девушки, сообщает 30 марта MSK1.RU.

    Следственный комитет столицы рассказал, что мужчину доставили в подразделение ведомства. В ходе допроса он признал вину. По словам задержанного, убийство он совершил в состоянии наркотического опьянения, поэтому не может объяснить мотивы и причины своего побега.

    На видео допроса, опубликованном СК, 26-летний мужчина говорит, что задержан за убийство своей девушки. «Сегодня ночью я был в наркотическом опьянении. Сначала я ее душил, потом добил ножом. Мотивы объяснить трезво не могу, почему сбежал, тоже не могу сказать», — поясняет подозреваемый.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    По предварительным данным, его задержали в рейсовом автобусе в 100 километрах от Москвы при попытке добраться до Волгоградской области.

    В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в пресс-службе столичной прокуратуры.

    Убитая девушка год назад окончила волгоградский педагогический университет, после чего переехала в столицу, где преподавала английский и немецкий языки. Ее молодой человек — музыкант.

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    Комментарии 15

    Гость30 Мар 2023 в 11:48
    На видео ничего не слышно, но видно, что «титульный». Игроки могут быть довольны и спокойно продолжать нагрев языков.
    +1−0
    Гость30 Мар 2023 в 11:42
    Что ещё за сожитель? Фу.... Это бойфренд с гелрлфренд, гражданский брак же. был
    +1−0
    Zet30 Мар 2023 в 11:42
    Музыкант, богема... хорошие друзья у молодых учительниц...
    +1−0
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