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    Пожар в гаражах на Лапинском проспекте потушили

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    Мощный пожар, начавшийся вечером 30 марта в гаражах на Лапинском проспекте, ликвидировали в 23:50. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России. Площадь пожара составила 250 квадратных метров.

    В тушении пожара участвовали 23 человека личного состава, было задействовано 5 единиц техники.

    Сигнал о возгорании на Лапинском проспекте поступил в 20:18. Сначала сообщалось о том, что пламя бушует на ста «квадратах», однако позже стало известно, что площадь пожара в два раза больше. На месте происшествия были взяты пробы воздуха – их передали в лабоарторию.

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