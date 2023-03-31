Пожар в гаражах на Лапинском проспекте потушили

Мощный пожар, начавшийся вечером 30 марта в гаражах на Лапинском проспекте, ликвидировали в 23:50. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России. Площадь пожара составила 250 квадратных метров.



В тушении пожара участвовали 23 человека личного состава, было задействовано 5 единиц техники.



Сигнал о возгорании на Лапинском проспекте поступил в 20:18. Сначала сообщалось о том, что пламя бушует на ста «квадратах», однако позже стало известно, что площадь пожара в два раза больше. На месте происшествия были взяты пробы воздуха – их передали в лабоарторию.

