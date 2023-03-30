МЧС показывает масштаб пожара на Ржевке. Площадь кратно выросла, есть обрушения

Площадь пожара, который тушат в Красногвардейском районе Петербурга вечером 30 марта, выросла в два с половиной раза.
Как сообщают в ГУ МЧС по Петербургу, более двадцати пожарных продолжают бороться с огнем на
В ведомстве показали постройки, охваченные огнем и дымом.
«Обрушение двух горящих боксов, угроза распространения на цех по производству окон», — добавляют в администрации Красногвардейского района.
Как сообщили в Роспотребнадзоре, на территории ближайшей жилой застройки уже взяли пробы воздуха. Их направили на исследование в лабораторию.
Сигнал о пожаре с Лапинского проспекта поступил в девятом часу вечера. Сообщалось, что там тушат гаражи на площади в 100 квадратных метров. Сведений о пострадавших в МЧС не поступало.