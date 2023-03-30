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    МЧС показывает масштаб пожара на Ржевке. Площадь кратно выросла, есть обрушения

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    3 комментария

    Площадь пожара, который тушат в Красногвардейском районе Петербурга вечером 30 марта, выросла в два с половиной раза.

    Как сообщают в ГУ МЧС по Петербургу, более двадцати пожарных продолжают бороться с огнем на Лапинском проспекте, 1. По уточненным данным, горят гаражи и ангар на площади в 250 квадратных метров.

    МЧС Санкт-Петербург

    В ведомстве показали постройки, охваченные огнем и дымом.

    телеграм-канал Красногвардейского района.

    «Обрушение двух горящих боксов, угроза распространения на цех по производству окон», — добавляют в администрации Красногвардейского района.

    Как сообщили в Роспотребнадзоре, на территории ближайшей жилой застройки уже взяли пробы воздуха. Их направили на исследование в лабораторию.

    Сигнал о пожаре с Лапинского проспекта поступил в девятом часу вечера. Сообщалось, что там тушат гаражи на площади в 100 квадратных метров. Сведений о пострадавших в МЧС не поступало.

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    ПожарРжевка
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    Комментарии 3

    26059757130 Мар 2023 в 22:28
    Чё горит то?
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