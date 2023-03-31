Первая линия: сколько стоит современное жилье у Финского залива

Комфортная жизнь на природе становится доступнее: рядом с Сестрорецком строится новая очередь современных апартаментов «Мир внутри». Квартал расположен на первой линии Финского залива.

В продаже два шестиэтажных корпуса. На площадке полным ходом идут земляные работы. Уже завершена разработка котлована, устройство бетонной подготовки и фундаментной плиты. В одном из корпусов даже смонтирован монолитный каркас стен цокольного этажа.



Квартал «Мир внутри» строится в хвойном лесу. В уже заселенных домах первой очереди открыт видовой ресторан, кафе с пекарней, магазин и досуговый центр для соседей с помещениями для отдыха, спорта и различных творческих активностей.



Особенно загородная жизнь придется по вкусу любителям ЗОЖ: спортом можно заниматься там, где больше нравится, — во дворах, на побережье и даже на благоустроенных крышах домов. Между корпусами проложены дорожки для пеших и велопрогулок.



Порадует и окружение комплекса: рядом Ласковый пляж в Солнечном, топовые рестораны Курортного района, заповедная природа.