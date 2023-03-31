Первая линия: сколько стоит современное жилье у Финского залива

Комфортная жизнь на природе становится доступнее: рядом с Сестрорецком строится новая очередь современных апартаментов «Мир внутри». Квартал расположен на первой линии Финского залива.
В продаже два шестиэтажных корпуса. На площадке полным ходом идут земляные работы. Уже завершена разработка котлована, устройство бетонной подготовки и фундаментной плиты. В одном из корпусов даже смонтирован монолитный каркас стен цокольного этажа.
Квартал «Мир внутри» строится в хвойном лесу. В уже заселенных домах первой очереди открыт видовой ресторан, кафе с пекарней, магазин и досуговый центр для соседей с помещениями для отдыха, спорта и различных творческих активностей.
Особенно загородная жизнь придется по вкусу любителям ЗОЖ: спортом можно заниматься там, где больше нравится, — во дворах, на побережье и даже на благоустроенных крышах домов. Между корпусами проложены дорожки для пеших и велопрогулок.
Порадует и окружение комплекса: рядом Ласковый пляж в Солнечном, топовые рестораны Курортного района, заповедная природа.
До Петербурга можно добраться за 30–40 минут по Приморскому шоссе. Трасса проходит недалеко от комплекса, но отделена от него лесным массивом — в квартале тихо.
Сейчас на зеленой территории более чем в 17 га уже готовы и заселены 7 домов. Все они среднеэтажные, выполнены в едином современном стиле. В продаже представлены апартаменты площадью от 27 до 92 кв. метров с просторными кухнями-гостиными, удобными лоджиями и комфортными спальнями. Стоимость лотов — от 8,6 млн.
ООО «ССН», e. Development
*Апартаменты «Мир внутри» — застройщик ООО «СЗ СПБ ПРИМОРСКОЕ», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.