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    Мощный пожар в гаражах на Лапинском проспекте усмирили

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    Более двух часов и силы пяти расчетов потребовалось, чтобы локализовать пожар в Красногвардейском районе Петербурга 30 марта.

    Фото: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу
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    Как сообщают в ГУ МЧС по городу, пожар на Лапинском проспекте, 1, локализован в 22:44. Сотрудники продолжают проливать гаражи и ангар, полыхавшие на площади в 250 квадратных метров. Масштаб возгорания показали на видео.

    «Сведения о пострадавших не поступали», — уточнили в ведомстве.

    Фото: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

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