Мощный пожар в гаражах на Лапинском проспекте усмирили

Более двух часов и силы пяти расчетов потребовалось, чтобы локализовать пожар в Красногвардейском районе Петербурга 30 марта.
Как сообщают в ГУ МЧС по городу, пожар на
«Сведения о пострадавших не поступали», — уточнили в ведомстве.
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Более двух часов и силы пяти расчетов потребовалось, чтобы локализовать пожар в Красногвардейском районе Петербурга 30 марта.
Как сообщают в ГУ МЧС по городу, пожар на
«Сведения о пострадавших не поступали», — уточнили в ведомстве.
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30 марта 2023, 21:10
30 марта 2023, 22:21
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