Выпуск машин Lada приостановят в конце мая — перебои с поставками запчастей: новости СВО за 30 марта

АВТОВАЗ оказался перед выбором: вводить режим простоя для всех линий или уходить в корпоративный отпуск Фото: LADA / Vk.com Поделиться Поделиться





24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.



Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 30 марта.



Сбежавшего из-под ареста Алексея Москалева задержали в Белоруссии Алексея Москалева, сбежавшего из-под домашнего ареста, задержали в Минске. Как сообщает издание SOTA со ссылкой на источник, по предварительным данным, отца школьницы, которая нарисовала антивоенный рисунок, вычислили с помощью мобильного телефона. — Предположительно, задержание произошло из-за включения в квартире мобильного телефона, по которому удалось вычислить беглеца, — сообщает издание.

МВД Белоруссии подтвердило РБК задержание Москалева, приговоренного в России к двум годам колонии общего режима по уголовному делу о «дискредитации армии». Дело Москалева начало разворачиваться весной 2022 года, после того как дочь Алексея подготовила на уроке изо антивоенный рисунок. В школу приехала полиция, на девочку началось давление. Вместе с этим силовики заинтересовались отцом. Тогда же и обнаружили его первый антивоенный комментарий.

28 марта Ефремовский межрайонный суд Тульской области приговорил Алексея Москалева к двум годам колонии по делу о повторной дискредитации армии России. К этому времени Москалев уже выехал из Тулы. Дочь Алексея Маша находится в приюте.

Правительство ДНР временно ушло в отставку Правительство ДНР ушло в отставку в связи с уходом руководителя кабмина Виталия Хоценко, которого 29 марта президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Омской области. Об этом сообщил и. о. главы республики Денис Пушилин у себя в Telegram-канале. — Правительство формально уходит в отставку. Но оно будет исполнять свои обязанности до формирования нового состава. Фактически все продолжают работать на своих местах, — написал Пушилин, добавив, что он предложил парламенту назначить на место председателя регионального правительства первого вице-премьера Евгения Солнцева, который отвечает за восстановление и строительство.

Временно исполняющий обязанности главы региона Виталий Хоценко прилетит в Омск 31 марта. В субботу, 1 апреля, он планирует провести свой первый полноценный рабочий день в областном правительстве.

Суд арестовал американского журналиста, задержанного по делу о шпионаже Лефортовский суд арестовал журналиста московского бюро американской газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича по делу о шпионаже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Ранее в ФСБ сообщили о том, что Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. По данным ведомства, журналист занимался шпионажем «в интересах американского правительства», его задержали при попытке получения секретных сведений. В отношении Гершковича возбудили уголовное дело по факту шпионажа, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

До этого появилась информация о том, что журналист пропал — пиарщик Ярослав Ширшиков сообщил, что Гершкович не выходит на связь с 29 марта. В середине марта Эван Гершкович приезжал на Урал, чтобы собрать материал для статьи об отношении людей к ЧВК «Вагнер», затем улетел в Москву, а накануне вернулся в Екатеринбург. Россия внесла Венгрию в список недружественных стран Россия отнесла Венгрию к недружественным странам из-за присоединения к западным санкциям. Как объяснил РИА Новости российский посол в Венгрии Евгений Станиславов, это произошло из-за присоединения Будапешта к антироссийским санкциям.



— Венгрия подписалась под всеми антироссийскими санкционными пакетами Брюсселя и вынуждена их строго исполнять. Именно поэтому она отнесена к категории недружественных России стран, в адрес которых могут применяться наши ответные меры, — заявил Станиславов.

По словам главы дипмиссии, санкции оказывают всё более негативное влияние на все сферы сотрудничества России и Венгрии, в том числе на экономику, политику, культуру, человеческие контакты. Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» не набирает заключенных с начала года Руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его компания не набирает заключенных с января 2023 года. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба компании «Конкорд» в Telegram-канале. — С нового года, с января месяца, ЧВК «Вагнер» не берет из исправительно-трудовых учреждений в свои ряды заключенных, — заявил Пригожин. — Если кто-то куда-то и поступает, то это точно не в ЧВК «Вагнер». Те, кто воевал вместе с нами, те, кто был нами призван для борьбы с противником, мы несем за них дальнейшую ответственность. Мы их лечим, мы их протезируем, мы их ставим на ноги, мы их социализируем, оплачиваем всё, что должны оплатить. Но новых людей из исправительно-трудовых учреждений по определенным административным причинам мы больше не берем.



Пригожин не в первый раз в этом году заявляет, что его организация перестала набирать добровольцев. В частности, 9 февраля он заявлял, что ЧВК «Вагнер» больше не набирает заключенных на спецоперацию, и уточнял, что набор «полностью прекращен». Федерация настольного тенниса готова допустить российских спортсменов уже в мае Международная федерация настольного тенниса (ITTF) заявила, что поддерживает решение МОК о возвращении российских и белорусских спортсменов на условиях строгого нейтралитета. — Принимая во внимание текущее расписание, если все условия будут выполнены, игроки смогут принять участие в мероприятии в мае, — говорится в сообщении федерации. — В связи с тем, что прошла квалификация на финал чемпионата мира по настольному теннису ITTF Durban 2023, игроки с российским и белорусским паспортом не смогут принять участие. В ITTF отметили, что столпом олимпийского движения является автономия спортивных организаций и только они должны решать, кто из спортсменов может участвовать в соревнованиях, в соответствии с их достижениями, а не по политическим мотивам.

Выпуск машин Lada приостановят в конце мая из-за перебоев с поставками запчастей Компания АВТОВАЗ сообщила, что из-за перебоев с поставками комплектующих безостановочный выпуск полнокомплектных машин Lada будет невозможен с конца мая. Раньше корпоративный отпуск на предприятии планировали на конец июля.

— Весной 2023 года ряд поставщиков комплектующих уведомили АО «АВТОВАЗ» о прекращении поставок и нарушили имевшиеся договоренности по сохранению поставок в 2023 году. В силу этого безостановочное производство полнокомплектных автомобилей будет невозможно уже со второй половины мая 2023 года, — говорится в сообщении компании. На АВТОВАЗе уточняют, что в сложившейся ситуации руководство компании приняло решение не вводить режим простоя для всех линий, потому что это привело бы к резкому падению зарплаты сотрудников.