    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как -2

    1 м/с, с-з

    760мм

    48%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd76.98eur83.49

    Появились кадры конфликта, в котором пострадал петербургский пенсионер. Он «тесно» общался с обидчиком у барной стойки

    1325
    3 комментария

    Конфликт, в ходе которого пострадал 63-летний мужчина, зафиксировали камеры видеонаблюдения. Удару предшествовала «тесная» беседа. Кадры 30 марта были опубликованы в группе «ДТП и ЧП».

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    На записи видно, как пенсионер что-то объясняет собеседнику на ухо. Он хватает его за кофту, прижимается и трогает горло. Ответом становится прилетевший в лицо кулак. Пожилой человек тотчас падает на пол.

    «Фонтанка» писала, что из бара пострадавший уехал на машине скорой помощи. Его доставили в больницу ещё в понедельник. Вечером он пришёл в бар, чтобы расслабиться, но обстановка накалилась. Сотрудникам заведения пришлось вызывать медиков.

    В больнице его состояние оценили как тяжёлое, у него поражён головной мозг. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. По подозрению задержан 42-летний мужчина. После беседы его отпустили под обязательство о явке.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 3

    Гость30 Мар 2023 в 18:20
    Дед жизнь прожил, но вести себя так чтобы не получать в лицо не научился. Похоже отхватил за дело. Звука нет?
    +0−0
    Гость30 Мар 2023 в 18:14
    На видео бородатый храч бьет деда.
    +0−1
    Slava_Rossii230 Мар 2023 в 18:04
    Обычные пьяные разборки. Дед попал на последнее здоровье, а мужик на бабки.
    +2−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close