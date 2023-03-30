Появились кадры конфликта, в котором пострадал петербургский пенсионер. Он «тесно» общался с обидчиком у барной стойки

Конфликт, в ходе которого пострадал 63-летний мужчина, зафиксировали камеры видеонаблюдения. Удару предшествовала «тесная» беседа. Кадры 30 марта были опубликованы в группе «ДТП и ЧП».

На записи видно, как пенсионер что-то объясняет собеседнику на ухо. Он хватает его за кофту, прижимается и трогает горло. Ответом становится прилетевший в лицо кулак. Пожилой человек тотчас падает на пол.



«Фонтанка» писала, что из бара пострадавший уехал на машине скорой помощи. Его доставили в больницу ещё в понедельник. Вечером он пришёл в бар, чтобы расслабиться, но обстановка накалилась. Сотрудникам заведения пришлось вызывать медиков.

