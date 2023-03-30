«Бронка Групп»: Новый «Измерон» заработает уже завтра

«Бронка Групп» завершила перенос мощностей завода «Измерон» на новую производственную площадку по адресу: Броневая, 5. Предприятие начнет работать на торжественно открытой сегодня с участием губернатора Александра Беглова и главы «Газпрома» Алексея Миллера площадке уже с 31 марта, выпуск первой продукции для нефтегазового сектора запланирован на апрель. Сегодня, 30 марта, об этом «Фонтанке» рассказали в холдинге.
Строительство новой производственной площадки на Новгородской улице началось в 2019 году, предполагалось, что оно завершится в течение трех лет. Кроме того, в июне прошлого года в рамках ПМЭФ «Бронка Групп» и Смольный заключили соглашение о строительстве новой производственной площадки «Измерона» на Броневой улице в Кировском районе.
— Когда мы занялись девелопментом участка на Броневой, то очень быстро поняли, что участок подходит для создания не просто новой площадки завода, а в целом для научно-промышленного кластера «Бронка Групп», о котором мы думали достаточно давно. Именно поэтому в планы по развитию этого кластера вошел еще и перенос Прядильно-ниточного комбината имени Кирова, второго нашего крупного актива на улице Красного Текстильщика. Соответственно, нужно было увязать эти планы с учетом расширения производства, расширения инженерных сетей, новых согласований с городом, это заняло некоторое время. Но когда началась непосредственно стройка, все работы заняли менее трех лет, — рассказал «Фонтанке» Александр Макаренко, директор по корпоративным коммуникациям, рекламе и PR «Бронка Групп».
Разрешение на ввод в эксплуатацию «Измерона» на Броневой было получено в октябре прошлого года, в ноябре остановили большинство производственных процессов и начали перевод оборудования. Весь процесс переноса с демонтажом, чисткой, ТО и установкой на новой площадке занял три месяца.
В создание и оснащение новой производственной площадки предприятие инвестировало более 2,3 миллиарда рублей собственных и кредитных средств без привлечения бюджетных. Запуск нового производства позволит увеличить объемы выпуска продукции, расширить номенклатурный ряд, а также создать 500 рабочих мест. Кроме того, на заводе запустят производство «интеллектуальной скважины» — инновационных систем, позволяющих реализовать мониторинг и дистанционное управление внутрискважинным оборудованием.
Две освободившиеся площадки, на Красного Текстильщика и Новгородской, «Бронка Групп» планирует использовать в рамках развития других бизнес-направлений холдинга.
— Сейчас рассматриваем несколько сценариев, но, если глобально, площадка на Новгородской, которую занимал «Измерон», с большой долей вероятности будет использоваться под развитие проектов в сфере коммерческой недвижимости, прежде всего бизнес-центр. Что касается второй, то здесь будет своего рода микс между коммерческой недвижимостью и между развитием собственного бизнеса в виде других направлений деятельности холдинга «Бронка Групп», например Единого центра документов, — сообщил Александр Макаренко.
Несмотря на то что рядом функционирует бизнес-центр Bronka Space, принадлежащий «Бронка Групп», в холдинге полагают, что новые бизнес-пространства также будут востребованы. «Арендаторы всем довольны, логично увеличивать этот объем», — подчеркнул наш собеседник.
Петербургское ООО «НПФ Завод "Измерон"» входит в холдинг «Бронка Групп», занимает одну из лидирующих позиций на рынке оборудования для ликвидации аварий, ремонта нефтяных и газовых скважин, производит высокотехнологичное внутрискважинное оборудование для добычи газа и нефти. По данным СПАРК, «Измероном» в равных долях владеют Никита Муров и Наталья Негодова, они же являются совладельцами ООО «УК "Бронка Групп"». На конец 2021 года на заводе трудились более 400 сотрудников, выручка по итогам 2021 года составила 2,6 миллиарда рублей, чистая прибыль 698 миллионов.