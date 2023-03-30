«Бронка Групп»: Новый «Измерон» заработает уже завтра

«Бронка Групп» завершила перенос мощностей завода «Измерон» на новую производственную площадку по адресу: Броневая, 5. Предприятие начнет работать на торжественно открытой сегодня с участием губернатора Александра Беглова и главы «Газпрома» Алексея Миллера площадке уже с 31 марта, выпуск первой продукции для нефтегазового сектора запланирован на апрель. Сегодня, 30 марта, об этом «Фонтанке» рассказали в холдинге.

Строительство новой производственной площадки на Новгородской улице началось в 2019 году, предполагалось, что оно завершится в течение трех лет. Кроме того, в июне прошлого года в рамках ПМЭФ «Бронка Групп» и Смольный заключили соглашение о строительстве новой производственной площадки «Измерона» на Броневой улице в Кировском районе.

— Когда мы занялись девелопментом участка на Броневой, то очень быстро поняли, что участок подходит для создания не просто новой площадки завода, а в целом для научно-промышленного кластера «Бронка Групп», о котором мы думали достаточно давно. Именно поэтому в планы по развитию этого кластера вошел еще и перенос Прядильно-ниточного комбината имени Кирова, второго нашего крупного актива на улице Красного Текстильщика. Соответственно, нужно было увязать эти планы с учетом расширения производства, расширения инженерных сетей, новых согласований с городом, это заняло некоторое время. Но когда началась непосредственно стройка, все работы заняли менее трех лет, — рассказал «Фонтанке» Александр Макаренко, директор по корпоративным коммуникациям, рекламе и PR «Бронка Групп».

Разрешение на ввод в эксплуатацию «Измерона» на Броневой было получено в октябре прошлого года, в ноябре остановили большинство производственных процессов и начали перевод оборудования. Весь процесс переноса с демонтажом, чисткой, ТО и установкой на новой площадке занял три месяца. В создание и оснащение новой производственной площадки предприятие инвестировало более 2,3 миллиарда рублей собственных и кредитных средств без привлечения бюджетных. Запуск нового производства позволит увеличить объемы выпуска продукции, расширить номенклатурный ряд, а также создать 500 рабочих мест. Кроме того, на заводе запустят производство «интеллектуальной скважины» — инновационных систем, позволяющих реализовать мониторинг и дистанционное управление внутрискважинным оборудованием.

Две освободившиеся площадки, на Красного Текстильщика и Новгородской, «Бронка Групп» планирует использовать в рамках развития других бизнес-направлений холдинга. — Сейчас рассматриваем несколько сценариев, но, если глобально, площадка на Новгородской, которую занимал «Измерон», с большой долей вероятности будет использоваться под развитие проектов в сфере коммерческой недвижимости, прежде всего бизнес-центр. Что касается второй, то здесь будет своего рода микс между коммерческой недвижимостью и между развитием собственного бизнеса в виде других направлений деятельности холдинга «Бронка Групп», например Единого центра документов, — сообщил Александр Макаренко.

Несмотря на то что рядом функционирует бизнес-центр Bronka Space, принадлежащий «Бронка Групп», в холдинге полагают, что новые бизнес-пространства также будут востребованы. «Арендаторы всем довольны, логично увеличивать этот объем», — подчеркнул наш собеседник.