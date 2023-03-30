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    Мужчина отсудил у Росгвардии 15 тысяч за то, что его три часа катали по Петербургу в служебной машине

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    11 комментариев

    Петроградский райсуд Петербурга удовлетворил иск к местному управлению Росгвардии, который подал мужчина, попавший несколько лет назад в неприятную историю. Его удерживали в служебной машине более трех часов, угрожая незаконно привлечь к ответственности.

    О подробностях дела 30 марта сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. В сентябре 2018 года экс-замкомвзвода отдельного батальона полиции МОВО Петр Локшин и водитель Александр Степанов заблокировали истца и его несовершеннолетнего товарища в служебном автомобиле. При этом протоколов задержания они не составили, а Степанов обыскал мужчину, забрал его личные вещи и угрожал административной статьей, что могло помешать условно-досрочному освобождению истца.

    Мужчина хотел получить два миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд согласился на 15 тысяч.

    И Локшин, и Степанов были уволены примерно через два месяца после инцидента. Последний отбывает наказание в колонии в Республике Коми, а Локшин в 2021-м получил 5 лет условно с испытательным сроком в 4 года.

    Ранее в пресс-службе судов эту историю описывали так: пока Степанов и Локшин патрулировали улицы, они встретили двоих мужчин, у одного из которых с собой нашлись наркотики. Якобы за непривлечение к ответственности фигуранты стали требовать у товарищей 300 тысяч рублей и катали по городу, пока те думали над предложением. В итоге полицейские смогли получить только 56 тысяч рублей, а запуганных мужчин высадили и отпустили.

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    Комментарии 11

    Гость30 Мар 2023 в 15:59
    Афтар, опеределись, полицаи или гвардейцы.
    +0−0
    Гость30 Мар 2023 в 15:54
    ...Часто слышим мы упрёки от родных , что работаем почти без выходных .
    +0−0
    ProstoZloy30 Мар 2023 в 15:48
    Я, конечно, понимаю, что у Фемиды глаза завязаны, но УК РФ она должна знать-то!
    Статья 126. Похищение человека
    Похищение человека - наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.
    То же деяние, совершенное:
    а) группой лиц по предварительному сговору;
    ....
    ж) в отношении двух или более лиц;
    з) из корыстных побуждений,
    наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
    +2−0
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