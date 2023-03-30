Мужчина отсудил у Росгвардии 15 тысяч за то, что его три часа катали по Петербургу в служебной машине

Петроградский райсуд Петербурга удовлетворил иск к местному управлению Росгвардии, который подал мужчина, попавший несколько лет назад в неприятную историю. Его удерживали в служебной машине более трех часов, угрожая незаконно привлечь к ответственности.
О подробностях дела 30 марта сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. В сентябре 2018 года экс-замкомвзвода отдельного батальона полиции МОВО Петр Локшин и водитель Александр Степанов заблокировали истца и его несовершеннолетнего товарища в служебном автомобиле. При этом протоколов задержания они не составили, а Степанов обыскал мужчину, забрал его личные вещи и угрожал административной статьей, что могло помешать условно-досрочному освобождению истца.
Мужчина хотел получить два миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд согласился на 15 тысяч.
И Локшин, и Степанов были уволены примерно через два месяца после инцидента. Последний отбывает наказание в колонии в Республике Коми, а Локшин в 2021-м получил 5 лет условно с испытательным сроком в 4 года.
Ранее в пресс-службе судов эту историю описывали так: пока Степанов и Локшин патрулировали улицы, они встретили двоих мужчин, у одного из которых с собой нашлись наркотики. Якобы за непривлечение к ответственности фигуранты стали требовать у товарищей 300 тысяч рублей и катали по городу, пока те думали над предложением. В итоге полицейские смогли получить только 56 тысяч рублей, а запуганных мужчин высадили и отпустили.