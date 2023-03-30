В Кремле ответили на вопрос о сокращении рабочего дня в пятницу

Идея сократить пятничный рабочий день на четыре часа требует обсуждения в парламенте. Позиции на этот счёт пока нет. Об этом 30 марта заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.



По его словам, вряд ли в Кремле, в правительстве смогут воспользоваться «эвентуальным таким решением, даже если это будет принято».



Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предложила внести в Трудовой кодекс поправки, которые бы дали возможность россиянам работать по пятницам до обеда. Это сократило бы рабочую неделю до 36 часов.

