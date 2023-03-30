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    В Кремле ответили на вопрос о сокращении рабочего дня в пятницу

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    3 комментария

    Идея сократить пятничный рабочий день на четыре часа требует обсуждения в парламенте. Позиции на этот счёт пока нет. Об этом 30 марта заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    По его словам, вряд ли в Кремле, в правительстве смогут воспользоваться «эвентуальным таким решением, даже если это будет принято».

    Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предложила внести в Трудовой кодекс поправки, которые бы дали возможность россиянам работать по пятницам до обеда. Это сократило бы рабочую неделю до 36 часов.

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    Дмитрий ПесковКремльРабочая неделя
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    Комментарии 3

    Гость30 Мар 2023 в 14:39
    Когда ждать новость - "В Кремль зашли следователи Новой России "
    +0−0
    Заливщик голосовых планок30 Мар 2023 в 14:37
    И "каникулы" как "в парламенте" можно обсудить "в парламенте".
    +0−0
    McGillavry30 Мар 2023 в 14:34
    А как в свете нового закона относиться к слову «эвентуальный»?
    +0−0
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