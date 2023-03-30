    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как -4

    1 м/с, зап

    761мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd76.98eur83.49

    «Свои правила приличий». Студенты Университета профсоюзов пожаловались на обязательное бритье ног

    6540
    43 комментария

    Студенты Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов рассказали, что им запрещают приходить на учебу с небритыми ногами. В самом ГУПе отрицать наличие такого правила не стали.

    О распоряжении, которое якобы спускают кураторам деканаты, рассказала московский политик Эльвира Вихарева. «Запрещены оказались вещи в клетку, босоножки, кеды, длинные ногти и… небритые ноги», — пересказала она жалобы студентов.

    В пресс-службе университета изданию «Подъем» подтвердили, что в ГУПе есть «свои правила приличий», которые касаются в том числе внешнего вида студентов. Сообщать подробности в университете отказались. «Обсуждать их с широкими массами «интернет-самодеятельности» не входит в наши задачи. Заметим только, что наши правила вполне вписываются в действующее законодательство РФ. <...> Так что бритье ног вам придется обсудить с кем-то другим», — заявили в пресс-службе.

    В марте на сайте университета появилась новость о выговоре, который студентке объявили за «неподобающий внешний вид» — пирсинг на лице. Как говорилось в публикации, во время фотосъемки на лекции она «пыталась скрыть несоответствие деловому стилю, наклонила голову и пригнулась, тем самым испортив коллективное фото и создав проблему для работы фотографа».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ВузыПравилаДресс код
    ЛАЙК4
    СМЕХ15
    УДИВЛЕНИЕ5
    ГНЕВ10
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 43

    Гость30 Мар 2023 в 14:27
    Запрещается приходить на небритых ногах и с косолапой мордой.
    +1−0
    Akabos30 Мар 2023 в 14:26
    Какой "ВУЗ" такие и правила...
    В "кульке" тоже ноги брить заставляют?!
    +2−0
    Рострелли30 Мар 2023 в 14:23
    Ну дак на входе охранник дресс код проверяет. Штаны , юбки задирает, видимо.
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    43
    close