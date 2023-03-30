«Свои правила приличий». Студенты Университета профсоюзов пожаловались на обязательное бритье ног

Студенты Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов рассказали, что им запрещают приходить на учебу с небритыми ногами. В самом ГУПе отрицать наличие такого правила не стали.



О распоряжении, которое якобы спускают кураторам деканаты, рассказала московский политик Эльвира Вихарева. «Запрещены оказались вещи в клетку, босоножки, кеды, длинные ногти и… небритые ноги», — пересказала она жалобы студентов.



В пресс-службе университета изданию «Подъем» подтвердили, что в ГУПе есть «свои правила приличий», которые касаются в том числе внешнего вида студентов. Сообщать подробности в университете отказались. «Обсуждать их с широкими массами «интернет-самодеятельности» не входит в наши задачи. Заметим только, что наши правила вполне вписываются в действующее законодательство РФ. <...> Так что бритье ног вам придется обсудить с кем-то другим», — заявили в пресс-службе.

