«Свои правила приличий». Студенты Университета профсоюзов пожаловались на обязательное бритье ног

Студенты Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов рассказали, что им запрещают приходить на учебу с небритыми ногами. В самом ГУПе отрицать наличие такого правила не стали.
О распоряжении, которое якобы спускают кураторам деканаты, рассказала московский политик Эльвира Вихарева. «Запрещены оказались вещи в клетку, босоножки, кеды, длинные ногти и… небритые ноги», — пересказала она жалобы студентов.
В пресс-службе университета изданию «Подъем» подтвердили, что в ГУПе есть «свои правила приличий», которые касаются в том числе внешнего вида студентов. Сообщать подробности в университете отказались. «Обсуждать их с широкими массами «интернет-самодеятельности» не входит в наши задачи. Заметим только, что наши правила вполне вписываются в действующее законодательство РФ. <...> Так что бритье ног вам придется обсудить с кем-то другим», — заявили в пресс-службе.
В марте на сайте университета появилась новость о выговоре, который студентке объявили за «неподобающий внешний вид» — пирсинг на лице. Как говорилось в публикации, во время фотосъемки на лекции она «пыталась скрыть несоответствие деловому стилю, наклонила голову и пригнулась, тем самым испортив коллективное фото и создав проблему для работы фотографа».