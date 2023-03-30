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    На границе Петербурга и Ленобласти проверяют грузовики на «все и сразу»

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    5 комментариев

    Дорожный комитет Ленобласти

    Областные дорожники после жалоб граждан вышли на охоту за грузовиками с перевесом и грязными колесами. На границе Петербурга и Всеволожского района Ленобласти они обкатывают новый формат проверок вместе с коллегами из других ведомств.

    Массовые проверки большегрузов прошли на Дороге Жизни, на пункте весового контроля у бывшего поста ГАИ, который расположен прямо у границы с Петербургом, рассказали 30 марта в дорожном комитете Ленобласти. Вместе с дорожниками в рейде участвовали сотрудники эконадзора и Ространснадзора — чтобы за раз «проверять все и сразу».

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    «Нам писали, мол, в сторону Приютино что-то недавно начали регулярно таскать. На грязных колёсах в том числе», — рассказали в телеграм-канале Dorogi_lo. На весы загнали вереницу грузовиков, и, пока те взвешивались, экологический надзор проверял, что в кузовах и куда груз везут. Грунт, как видно на фото, не был закрыт тентами, и при движении грязь стекала на дорогу. Традиционно не обошлось и без перегруза.

    Напомним, что с 1 апреля в Ленобласти начинается весенняя просушка дорог. Возвращение зимы ей не помеха, отмечают в комитете. На время просушки асфальтированные региональные дороги закроются для грузовиков массой более 5 тонн на ось, а на гравийные и грунтовые дороги нельзя будет выезжать машинам тяжелее 3 тонн.

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    Ленинградская областьВесовой контрольГрузовики
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    Комментарии 5

    Заливщик голосовых планок30 Мар 2023 в 14:14
    Хха! Грузовики! Да тут каждого первого за "грязные колёса" штрафовать можно!
    +0−0
    Гость30 Мар 2023 в 13:25
    погода "просушке" не помеха. руководство гибдд готовится к дачно-дворцово-строительному сезону.
    +0−0
    Виталий Петров30 Мар 2023 в 13:24
    Так а чего…
    Давали бы водителям сразу повестки в военкомат.
    +1−0
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