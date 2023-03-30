На границе Петербурга и Ленобласти проверяют грузовики на «все и сразу»

Областные дорожники после жалоб граждан вышли на охоту за грузовиками с перевесом и грязными колесами. На границе Петербурга и Всеволожского района Ленобласти они обкатывают новый формат проверок вместе с коллегами из других ведомств.

Массовые проверки большегрузов прошли на Дороге Жизни, на пункте весового контроля у бывшего поста ГАИ, который расположен прямо у границы с Петербургом, рассказали 30 марта в дорожном комитете Ленобласти. Вместе с дорожниками в рейде участвовали сотрудники эконадзора и Ространснадзора — чтобы за раз «проверять все и сразу».

«Нам писали, мол, в сторону Приютино что-то недавно начали регулярно таскать. На грязных колёсах в том числе», — рассказали в телеграм-канале Dorogi_lo. На весы загнали вереницу грузовиков, и, пока те взвешивались, экологический надзор проверял, что в кузовах и куда груз везут. Грунт, как видно на фото, не был закрыт тентами, и при движении грязь стекала на дорогу. Традиционно не обошлось и без перегруза.

Напомним, что с 1 апреля в Ленобласти начинается весенняя просушка дорог. Возвращение зимы ей не помеха, отмечают в комитете. На время просушки асфальтированные региональные дороги закроются для грузовиков массой более 5 тонн на ось, а на гравийные и грунтовые дороги нельзя будет выезжать машинам тяжелее 3 тонн.