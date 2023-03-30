В Москве со спецназом задержали жителя «бандитского Петербурга». Ему вменяют преступления восьмилетней давности

Оперативники главного управления уголовного розыска МВД России при силовой поддержке СОБРа «Рысь» и спецназа Росгвардии задержали в Москве 37-летнего уроженца Пятигорска, находящегося в федеральном розыске. Об этом 30 марта сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



Как стало известно «Фонтанке» 30 марта, мужчину очень ждут в Петербурге, точнее — в отделе МВД по Колпинскому району. В розыск фигуранта объявили в 2017 году, он обвиняется в бандитизме, разбое, шантаже, краже, причинении вреда здоровью различной тяжести, хранении наркотиков в крупном размере.

