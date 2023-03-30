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    В Москве со спецназом задержали жителя «бандитского Петербурга». Ему вменяют преступления восьмилетней давности

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    6 комментариев

    Оперативники главного управления уголовного розыска МВД России при силовой поддержке СОБРа «Рысь» и спецназа Росгвардии задержали в Москве 37-летнего уроженца Пятигорска, находящегося в федеральном розыске. Об этом 30 марта сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Как стало известно «Фонтанке» 30 марта, мужчину очень ждут в Петербурге, точнее — в отделе МВД по Колпинскому району. В розыск фигуранта объявили в 2017 году, он обвиняется в бандитизме, разбое, шантаже, краже, причинении вреда здоровью различной тяжести, хранении наркотиков в крупном размере.

    Следствие полагает, что в конце 2015 года фигурант в составе преступной группы, орудовавшей на территории Петербурга и Ленобласти, совершал разбойные нападения с целью хищения чужого имущества.

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    Комментарии 6

    25346053130 Мар 2023 в 12:30
    Идеальный кандидат в музыканты!
    +0−0
    SU LUX INN30 Мар 2023 в 12:06
    недобрая Новость! власть уже Начала хватать на улицах Людей!
    +1−1
    iliy30 Мар 2023 в 11:44
    Пятигорского Рэмбо задерживали, с десяток бойцов различных подразделений задействовали
    +2−0
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