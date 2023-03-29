«У него 90% ожогов». Нижегородец погиб после взрыва электросамоката

Несовместимые с жизнью травмы получил житель Нижнего Новгорода при пожаре, который начался с самоката. Об этом 29 марта сообщает региональный Следственный комитет.
По предварительным данным, три дня назад в квартире на улице Надежды Сусловой электросамокат, который стоял на подзарядке, рванул и загорелся. 35-летнего пострадавшего госпитализировали в ожоговый центр. Несмотря на усилия медиков, он умер.
«У него 90% ожогов, пытались спасти, но точно с такими ранами уже был не жилец», — цитирует NN.ru собеседника в экстренных службах.
По информации издания, в среду мужчину похоронили в Вачском районе. СК начал доследственную проверку.
В МЧС напоминают, что за процессом зарядки техники, в том числе электросамокатов и гироскутеров, нужен присмотр. За 2022 год в России произошло более пятисот пожаров из-за планшетов и смартфонов. В большинстве случаев причиной была неисправность зарядных устройств.