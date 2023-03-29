Что общего у огурца и банана? Росстат показал, какие товары подорожали больше всех в конце марта

Инфляция в России за период с 21 по 27 марта замедлилась в два раза, до 0,05%. Об этом свидетельствуют данные Росстата, опубликованные 29 марта.



Огурец снова стал лидером подорожания среди товаров, при этом цены на него растут уже значительно медленнее. За указанный период в целом по стране они выросли на 2,35%. На втором месте в топе наиболее подорожавших продуктов расположился банан (+1,42%), на третьем — помидор (+1,38%).

За то же время больше всего подешевели телевизоры (-1,43%) и гречка (-1,13%). Цены на остальные товары и услуги за указанный период изменились менее чем на 1%.