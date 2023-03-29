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    Что общего у огурца и банана? Росстат показал, какие товары подорожали больше всех в конце марта

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    Инфляция в России за период с 21 по 27 марта замедлилась в два раза, до 0,05%. Об этом свидетельствуют данные Росстата, опубликованные 29 марта.

    Огурец снова стал лидером подорожания среди товаров, при этом цены на него растут уже значительно медленнее. За указанный период в целом по стране они выросли на 2,35%. На втором месте в топе наиболее подорожавших продуктов расположился банан (+1,42%), на третьем — помидор (+1,38%).

    За то же время больше всего подешевели телевизоры (-1,43%) и гречка (-1,13%). Цены на остальные товары и услуги за указанный период изменились менее чем на 1%.

    Исключение составила только стоимость полета в салоне экономического класса самолета. Она снизилась на 3,14% после роста на 6,6% неделей ранее.

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    Комментарии 8

    Гость29 Мар 2023 в 20:02
    Гусары, молчать!
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