Подорожали помидоры и авиаперелеты. Недельная инфляция в России немного ускорилась

Инфляция в России за период с 14 по 20 марта немного ускорилась и составила 0,1% после 0,02% неделей ранее, следует из данных Росстата, опубликованных 22 марта. Показатель подтолкнули вверх подорожавшие помидоры и авиаперелеты.
Среди продуктов питания больше всего за указанный период подорожали помидоры — на 3,1%. В этом же направлении двигались цены на лук, они выросли на 0,6%, в то время как остальные овощи дешевели: огурцы — на 6,1%, капуста — на 0,5%, картофель — на 0,3%, свекла — на 0,1%. Из остальных продуктов больше всего выросли цены на куриные яйца (+0,8%), а снизились — на гречку (–0,6%).
Дешевеющая на протяжении многих недель электроника на рассматриваемой неделе подорожала. Цены на смартфоны выросли на 0,9%, на телевизоры и услуги по их ремонту — на 0,4%. При этом стоимость пылесосов сократилась на 0,5%.
В категории услуг снова самые существенные изменения демонстрирует полет в салоне экономического класса самолета. Его стоимость выросла на 6,6%.
С начала 2023 года цены в России выросли на 1,42%. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года они росли 9,95%. Тогда на март пришелся пик инфляции.