Огурцы подешевели на 10%. Недельная инфляция в России все еще держится вблизи нуля

Инфляция в России за период с 7 по 13 марта составила 0,02%, следует из данных Росстата, опубликованных 15 марта.



Цены на товары и услуги за неделю значительно не изменились. Можно выделить лишь несколько товаров, стоимость которых выросла более чем на 1%. Среди продуктов это куриные яйца (+1%), бананы (+1,7%), репчатый лук (+2%), помидоры (+6,8%). Все это нивелировали огурцы, которые подешевели почти на 10%.

Среди лекарств больше всего подорожал аспирин — на 0,5%, а подешевел эргоферон — на 0,4%. Настолько же в категории товаров первой необходимости в цене выросли мыло и туалетная бумага, в то время как прокладки подешевели на 0,3%.