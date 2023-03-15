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    Огурцы подешевели на 10%. Недельная инфляция в России все еще держится вблизи нуля

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    Инфляция в России за период с 7 по 13 марта составила 0,02%, следует из данных Росстата, опубликованных 15 марта.

    Цены на товары и услуги за неделю значительно не изменились. Можно выделить лишь несколько товаров, стоимость которых выросла более чем на 1%. Среди продуктов это куриные яйца (+1%), бананы (+1,7%), репчатый лук (+2%), помидоры (+6,8%). Все это нивелировали огурцы, которые подешевели почти на 10%.

    Среди лекарств больше всего подорожал аспирин — на 0,5%, а подешевел эргоферон — на 0,4%. Настолько же в категории товаров первой необходимости в цене выросли мыло и туалетная бумага, в то время как прокладки подешевели на 0,3%.

    Среди остальных непродовольственных товаров больше всего за неделю выросли цены на детские спортивные костюмы (+0,3%). Однако это с лихвой компенсировали подешевевшие на 1% телевизоры, смартфоны и пылесосы, цены на которые снизились на 0,4%, а также обрезные доски (-0,3%).

    В категории услуг традиционно сильнее всего изменилась стоимость полета в салоне эконом-класса самолета. За указанный период она выросла на 4,3%. При этом неделей ранее статистическое ведомство фиксировало, наоборот, снижение — на 0,3%.

    Неделей ранее инфляции в России не было, она составила 0%. Теперь же показатель вырос в основном за счет роста цен на авиаперелеты и того, что падение цен на огурцы замедлилось с 14 до 10%.

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