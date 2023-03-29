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    Посмотрите, как по Неве плывет медитативно лед

    По Неве медитативно проплывает лед

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    4 комментария

    Нева освобождается — под Дворцовым мостом проплывают большие ледяные пласты. Медитативное зрелище засняла 29 марта супервидовая камера «Фонтанки».

    «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 4

    Гость29 Мар 2023 в 18:10
    Кита не прозевайте!
    +1−0
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