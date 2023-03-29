Посмотрите, как по Неве плывет медитативно лед

Нева освобождается — под Дворцовым мостом проплывают большие ледяные пласты. Медитативное зрелище засняла 29 марта супервидовая камера «Фонтанки».
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По Неве медитативно проплывает лед
Нева освобождается — под Дворцовым мостом проплывают большие ледяные пласты. Медитативное зрелище засняла 29 марта супервидовая камера «Фонтанки».
«Фонтанка.ру»
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