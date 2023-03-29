«Медиалогия»: Telegram-канал «Фонтанки» вошел в ТОП-30 самых просматриваемых

«Медиалогия» опубликовала ТОП-30 самых просматриваемых Telegram-каналов СМИ в феврале. «Фонтанка» в него тоже вошла.



Telegram-канал «Фонтанки» занял 23-е место со средним охватом одного поста в 47,1 тысячу. В данный момент у канала 160 тысяч подписчиков.

Лидерами рейтинга стали РИА Новости (2,6 млн подписчиков — 804,6 тыс. средний охват), Mash (1,7 млн подписчиков — 753,1 тыс. средний охват) и Readovka (1,6 млн подписчиков — 709,5 тыс. средний охват).

По итогам 2022 года «Фонтанка» возглавила список самых цитируемых СМИ Петербурга и Ленобласти. В тройку лидеров года также вошли газета «Петербургский дневник» и телеканал «Санкт-Петербург».