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    «Фонтанка» снова возглавила список самых цитируемых СМИ Петербурга и Ленобласти

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    «Фонтанка» возглавила список самых цитируемых СМИ Петербурга и Ленобласти по итогам 2022 года. В тройку лидеров также вошли газета «Петербургский дневник» и телеканал «Санкт-Петербург». Данные медиарейтинга 6 марта опубликовала компания «Медиалогия».

    Место в рейтинге определяется индексом цитируемости — показателем, который учитывает количество ссылок на издание в других СМИ, а также влиятельность этих СМИ. Индекс цитируемости «Фонтанки» в прошлом году составил 3 019,87. У обладателя второго места в рейтинге этот показатель зафиксировали на уровне 2 391,08.

    «Фонтанка» возглавляет медиарейтинг Петербурга и Ленобласти уже много лет подряд.

    «Фонтанка» снова возглавила список самых цитируемых СМИ Петербурга и Ленобласти

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