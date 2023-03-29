Омбудсмен получила около 600 обращений в защиту Саши Скочиленко, обвиняемой в фейках

Петербургский уполномоченный по правам человека Светлана Агапитова получила около 600 обращений в защиту художницы Саши Скочиленко, которая находится в СИЗО и обвиняется по уголовной статье о фейках про российскую армию. Об этом омбудсмен сообщила 29 марта в ходе ежегодного доклада в Законодательном собрании города.



По словам Агапитовой, все обращения в поддержку Скочиленко были однотипными.



Также омбудсмен рассказала, что дважды встречалась со Скочиленко в СИЗО. У художницы целиакия — непереносимость глютена, из-за этого для нее жизненно важно соблюдать диету. Агапитова заявила, что оба раза руководство СИЗО шло навстречу и в течение трех дней после обращения предоставило необходимое питание.

