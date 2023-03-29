    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -4

    2 м/с, с-з

    757мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd76.59eur82.78

    Омбудсмен получила около 600 обращений в защиту Саши Скочиленко, обвиняемой в фейках

    1030
    9 комментариев

    Петербургский уполномоченный по правам человека Светлана Агапитова получила около 600 обращений в защиту художницы Саши Скочиленко, которая находится в СИЗО и обвиняется по уголовной статье о фейках про российскую армию. Об этом омбудсмен сообщила 29 марта в ходе ежегодного доклада в Законодательном собрании города.

    По словам Агапитовой, все обращения в поддержку Скочиленко были однотипными.

    Также омбудсмен рассказала, что дважды встречалась со Скочиленко в СИЗО. У художницы целиакия — непереносимость глютена, из-за этого для нее жизненно важно соблюдать диету. Агапитова заявила, что оба раза руководство СИЗО шло навстречу и в течение трех дней после обращения предоставило необходимое питание.

    Сашу Скочиленко задержали 11 апреля 2022 года. Её обвинили в том, что она заменила ценники в магазине на Васильевском острове на стикеры о событиях на Украине. Её действия расценили как «публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти».

    Ей грозит штраф в размере от 3 до 5 млн рублей, принудительные работы либо лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

    ОмбудсменФейки об армииФейк о Вооруженных силах РФ
    ЛАЙК3
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close