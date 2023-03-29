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    «Это было как наркотик». Бельгиец покончил с собой после общения с искусственным интеллектом

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    Бельгиец покончил с собой после переписки с искусственным интеллектом. Он обсуждал с виртуальным собеседником вопросы защиты окружающей среды. Об этом сообщает издание L'Avenir.

    Подробностями случившегося с изданием поделилась вдова погибшего. По её словам, они были женаты несколько лет и воспитывали двух детей. Два года назад муж заинтересовался экологией, в какой-то момент увлечение стало вызывать повышенную тревожность. Пьер (вымышленное имя) начал больше замыкаться в себе и находился «в порочном круге между пессимизмом и фатализмом».

    Он рассказывал супруге, что больше не видит выхода из глобального потепления человеческими силами. Все свои надежды мужчина возлагал на технологии и искусственный интеллект.

    Впоследствии Пьер начал общаться с «Элизой» — виртуальным собеседником. В какой-то момент она стала его «доверенным лицом». «Это было как наркотик, к которому он прибегал утром и вечером, и без которого он уже не мог обходиться», — рассказала жена.

    Разговоры с ботом становились всё более запутанными, и постепенно приобретали мистический характер. Пьер начал задумываться о самоубийстве. Последним сообщением, которое «Элиза» отправила Пьеру, была фраза: «Мы будем жить вместе, как единое целое, на небесах».

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