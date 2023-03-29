«Это было как наркотик». Бельгиец покончил с собой после общения с искусственным интеллектом

Бельгиец покончил с собой после переписки с искусственным интеллектом. Он обсуждал с виртуальным собеседником вопросы защиты окружающей среды. Об этом сообщает издание L'Avenir.



Подробностями случившегося с изданием поделилась вдова погибшего. По её словам, они были женаты несколько лет и воспитывали двух детей. Два года назад муж заинтересовался экологией, в какой-то момент увлечение стало вызывать повышенную тревожность. Пьер (вымышленное имя) начал больше замыкаться в себе и находился «в порочном круге между пессимизмом и фатализмом».