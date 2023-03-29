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    Пожилой лихач ехал по «Скандинавии» «против шерсти» и собрал две машины. Есть погибший

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    Две легковые и грузовик столкнулись вечером 28 марта на трассе «Скандинавия» в Курортном районе Петербурга. Один из водителей умудрился ехать по «встречке», несмотря на разделение потоков, и в итоге погиб.

    ДТП произошло в 20:55 на 47-м километре федеральной автодороги А-181 «Скандинавия», в районе Солнечного. При наличии на участке разделительного отбойника 69-летний житель Курской области ехал на своем Skoda Rapid по встречной полосе от Петербурга в сторону Выборга, стало известно «Фонтанке» 29 марта. Он столкнулся со встречной Skoda Octavia под управлением 37-летнего петербуржца, а затем — с грузовиком Sitrak C7H с полуприцепом, принадлежащим строительной фирме, за рулем которого был 63-летний житель Петербурга.

    В результате аварии водитель «Рапида» от полученных травм погиб на месте. В «Октавии» пострадали водитель и 12-летний пассажир: взрослого после оказания медицинской помощи отпустили долечиваться дома, а пятиклассника госпитализировали в состоянии средней тяжести. Известно, что погибший водитель за 2022–2023 годы привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 40 раз, 38 из них — за превышение скорости.

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