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    Депутаты в Петербурге предложили освободить от налогов гранты

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    В Петербурге депутаты ЗакСа выступили с федеральной законодательной инициативой, которая освобождает от налогов доходы физлиц в виде грантов и субсидий, которые выдаются за счет региональных бюджетов. Проект документа на заседании 29 марта был одобрен в первом чтении.

    Автор, бюджетно-финансовый комитет ЗакСа, хочет освободить от обязанности платить НДФЛ с грантов, субсидий и премий. Суть предложения: скорректировать 217-ю статью Налогового кодекса РФ, добавив в список освобожденных от уплаты налогов эти виды дохода.

    Как объяснил глава комитета Михаил Барышников, презентуя инициативу, получатели грантов даже не всегда понимают, почему в итоге получают суммы меньше заявленных.

    Замглавы фракции «Яблоко» Борис Вишневский обратил внимание, что слово «премия» имеет два смысла: премия по итогам конкурса и премия, полученная за работу, и поинтересовался, не приведет ли это к освобождению от налогов именно премий за работу.

    На неточность формулировок обратили внимание и другие депутаты, в частности представитель «Справедливой России — За правду!» Михаил Амосов и коммунист Александр Рассудов.

    В случае если проект документа пройдет второе чтение в ЗакСе, он будет направлен на рассмотрение в Госдуму.

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