Депутаты в Петербурге предложили освободить от налогов гранты

В Петербурге депутаты ЗакСа выступили с федеральной законодательной инициативой, которая освобождает от налогов доходы физлиц в виде грантов и субсидий, которые выдаются за счет региональных бюджетов. Проект документа на заседании 29 марта был одобрен в первом чтении.



Автор, бюджетно-финансовый комитет ЗакСа, хочет освободить от обязанности платить НДФЛ с грантов, субсидий и премий. Суть предложения: скорректировать 217-ю статью Налогового кодекса РФ, добавив в список освобожденных от уплаты налогов эти виды дохода.



Как объяснил глава комитета Михаил Барышников, презентуя инициативу, получатели грантов даже не всегда понимают, почему в итоге получают суммы меньше заявленных.

