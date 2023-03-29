Депутаты в Петербурге предложили освободить от налогов гранты

В Петербурге депутаты ЗакСа выступили с федеральной законодательной инициативой, которая освобождает от налогов доходы физлиц в виде грантов и субсидий, которые выдаются за счет региональных бюджетов. Проект документа на заседании 29 марта был одобрен в первом чтении.
Автор, бюджетно-финансовый комитет ЗакСа, хочет освободить от обязанности платить НДФЛ с грантов, субсидий и премий. Суть предложения: скорректировать 217-ю статью Налогового кодекса РФ, добавив в список освобожденных от уплаты налогов эти виды дохода.
Как объяснил глава комитета Михаил Барышников, презентуя инициативу, получатели грантов даже не всегда понимают, почему в итоге получают суммы меньше заявленных.
Замглавы фракции «Яблоко» Борис Вишневский обратил внимание, что слово «премия» имеет два смысла: премия по итогам конкурса и премия, полученная за работу, и поинтересовался, не приведет ли это к освобождению от налогов именно премий за работу.
На неточность формулировок обратили внимание и другие депутаты, в частности представитель «Справедливой России — За правду!» Михаил Амосов и коммунист Александр Рассудов.
В случае если проект документа пройдет второе чтение в ЗакСе, он будет направлен на рассмотрение в Госдуму.