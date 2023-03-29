Полиция задержала предполагаемого педофила из туалета KFC. Он сам еще ребенок

Полиция Петроградского района разыскала подозреваемого в насилии над 13-летней девочкой в туалете KFC на Каменноостровском проспекте. Как стало известно «Фонтанке» 29 марта, тот, кого сочли педофилом, сам еще дитя.



Накануне утром оперативники задержали на проспекте Косыгина 15-летнего юношу. Предполагается, что именно он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении школьницы в туалете ресторана быстрого питания. О случившемся, напомним, в полицию сообщил отец девочки.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело, юноша отпущен под обязательство о явке.