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    Полиция задержала предполагаемого педофила из туалета KFC. Он сам еще ребенок

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    Полиция Петроградского района разыскала подозреваемого в насилии над 13-летней девочкой в туалете KFC на Каменноостровском проспекте. Как стало известно «Фонтанке» 29 марта, тот, кого сочли педофилом, сам еще дитя.

    Накануне утром оперативники задержали на проспекте Косыгина 15-летнего юношу. Предполагается, что именно он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении школьницы в туалете ресторана быстрого питания. О случившемся, напомним, в полицию сообщил отец девочки.

    В отношении подростка возбуждено уголовное дело, юноша отпущен под обязательство о явке.

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