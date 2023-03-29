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    Мелитополь остался без электричества после обстрела

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    Подача электроэнергии прекращена в городе Мелитополе Запорожской области и ближайших поселках утром 29 марта. Около пяти часов утра по городу был нанесен артиллерийский удар, повредивший системы электроснабжения. Ведутся восстановительные работы, сообщил в своём телеграм-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, зафиксированы попадания в объекты локомотивного депо Мелитополя. Пострадавших нет.

    27 марта в результате обстрела Мелитополя четыре человека были ранены. Также были повреждены несколько зданий, в том числе многопрофильный колледж и здание общежития МГУ имени Макаренко.

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