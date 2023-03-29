В «Симпсонах» нашли новое сбывшееся предсказание

Новое сбывшееся предсказание обнаружили пользователи Сети в мультсериале «Симпсоны». Поводом стала ситуация с увольнением директора частной школы во Флориде, который вынужден был покинуть свой пост после жалоб родителей на урок об искусстве эпохи Возрождения. Там была представлена знаменитая статуя Микеланджело Буонарроти — «Давид», которую сочли «порнографической», пишет
Схожие события разглядели в серии «Itchy & Scratchy, & Marge» («Щекотка и Царапка и Мардж». — Прим. ред.), которая вышла еще
Поклонники сериала любят подмечать своеобразные пророчества в «Симпсонах». Миллиардер Дональд Трамп предстал в образе президента США за 15 лет до победы на выборах. Также в «Симпсонах» впервые показывается принцип изготовления тортов с фотографиями на поверхности, дизайн первого iPad и часы типа AppleWatch. Особняком стоят находящиеся на грани конспирологии предсказания о мировой эпидемии вируса, возникшего в Юго-Восточной Азии, о нападении террористов на башни в Нью-Йорке и об атаках американской авиации на сирийские правительственные войска.