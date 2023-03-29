    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -4

    2 м/с, зап

    757мм

    94%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd76.59eur82.78

    В «Симпсонах» нашли новое сбывшееся предсказание

    7396
    9 комментариев

    Новое сбывшееся предсказание обнаружили пользователи Сети в мультсериале «Симпсоны». Поводом стала ситуация с увольнением директора частной школы во Флориде, который вынужден был покинуть свой пост после жалоб родителей на урок об искусстве эпохи Возрождения. Там была представлена знаменитая статуя Микеланджело Буонарроти — «Давид», которую сочли «порнографической», пишет 29 марта New York Post.

    Схожие события разглядели в серии «Itchy & Scratchy, & Marge» («Щекотка и Царапка и Мардж». — Прим. ред.), которая вышла еще 20 декабря 1990 года. В Спрингфилд приезжает скульптура Микеланджело «Давид», и осудившие произведение за наготу жители города решают организовать шествие против «ничем не прикрытой оголенности человека».

    Поклонники сериала любят подмечать своеобразные пророчества в «Симпсонах». Миллиардер Дональд Трамп предстал в образе президента США за 15 лет до победы на выборах. Также в «Симпсонах» впервые показывается принцип изготовления тортов с фотографиями на поверхности, дизайн первого iPad и часы типа AppleWatch. Особняком стоят находящиеся на грани конспирологии предсказания о мировой эпидемии вируса, возникшего в Юго-Восточной Азии, о нападении террористов на башни в Нью-Йорке и об атаках американской авиации на сирийские правительственные войска.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК5
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close