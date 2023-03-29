В «Симпсонах» нашли новое сбывшееся предсказание

Новое сбывшееся предсказание обнаружили пользователи Сети в мультсериале «Симпсоны». Поводом стала ситуация с увольнением директора частной школы во Флориде, который вынужден был покинуть свой пост после жалоб родителей на урок об искусстве эпохи Возрождения. Там была представлена знаменитая статуя Микеланджело Буонарроти — «Давид», которую сочли «порнографической», пишет 29 марта New York Post.



Схожие события разглядели в серии «Itchy & Scratchy, & Marge» («Щекотка и Царапка и Мардж». — Прим. ред.), которая вышла еще 20 декабря 1990 года. В Спрингфилд приезжает скульптура Микеланджело «Давид», и осудившие произведение за наготу жители города решают организовать шествие против «ничем не прикрытой оголенности человека».

