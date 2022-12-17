В свежей серии «Симпсонов» зрители разглядели на карте новые границы России. У Украины там нет выхода к Черному морю

Создатели популярного мультсериала «Симпсоны» слишком вольно обошлись с изображением Восточной Европы на школьной карте. Внимательные зрители усмотрели в ней то, что очевидно с точки зрения российских законов, но отрицается большинством стран мира — присоединение новых территорий. В серии под названием «Game Done Changed» («Игра изменена») по ходу сюжета Барт Симпсон разговаривает с директором Скиннером на фоне карты мира, прикрепленной к стене.

Фото: www.fox.com/the-simpsons/ Поделиться Поделиться





Если остановить кадр и внимательно приглядеться, очевидно что при прочей довольно детальной и правдоподобной пририсовке основных границ стран Азии и Восточной Европы, область в районе Черного моря и севернее него сильно искажена относительно действительности. Так, Украина, отмеченная зеленым цветом, сильно сузилась в размерах. При этом Россия на этой мультяшной карте граничит с Румынией и отрезает Украину от Черного моря.

Фото: www.fox.com/the-simpsons/ Поделиться Поделиться





Более того, если прикидывать ориентиры, можно предположить, что создатели «Симпсонов» отнесли к территории РФ не только четыре провозглашенных этой осенью региона, но и все левобережье Днепра, а также Николаевскую и Одесскую области. Серия вышла в эфир 4 декабря 2022 года.

Разумеется, всерьез рассматривать такой «киноляп» как политическое заявление не имеет смысла. Тем не менее, поклонники сериала любят подмечать своеобразные пророчествав «Симпсонах», иногда по удивительному стечению обстоятельств сбывающимися в реальности. К примеру, миллиардер Дональд Трамп предстал в образе президента США за 15 лет до победы на выборах, довольно точно указывается масса частицы бозона Хиггсаза за 14 лет до доказательства ее существования в Большом андронном коллайдере, а за 19 лет до первого релиза AppleWatch «Симпсоны» довольно точно изобразили их на одном из героев и показали, как они будут работать.

В «Симпсонах» впервые показывается принцип изготовления тортов с фотографиями на поверхности, задолго до того, как реальные технологии позволили это делать, предсказали вручение нобелевской премии финскому экономисту Бенгту Хольстрёму, предвидели дизайн первого iPad. Особняком стоят находящиеся на грани конспирологии предсказания о мировой эпидемии вируса, возникшего в Юго-Восточной Азии, о нападении террористов на башни в Нью-Йорке и об атаках американской авиации на сирийские правительственные войска.