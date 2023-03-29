На Мичманской петербурженку протаранил водитель каршеринга без прав и в 6 раз пьянее допустимого

Арендованный Geely Coolray, еще один автомобиль и городскую среду на Васильевском острове в Петербурге проверил на прочность 39-летний водитель, который ничем не смог подтвердить свои навыки вождения.
Подробности ДТП на пересечении Мичманской улицы и Морской набережной, в результате которого в больницу увезли 50-летнюю женщину,
За рулем каршеринга, протаранившего остановившийся перед перекрестком RAV4, был 39-летний мужчина. Автомобилем он управлял по чужому аккаунту и без водительского удостоверения. Его, как выяснилось, он не получал вовсе.
«Надул — 0,928 мг/л при допустимом значении 0,160 мг/л. Превышение значения в 6 (!) раз», — сообщает ДИ.
Мужчина получил административный протокол за управление автомобилем без прав и в состоянии алкогольного опьянения. В перспективе — статья об угоне.
Травмы получила пассажирка RAV4. Досталось также одному из ехавших в каршеринге — ему оказали помощь на месте.
Подруга пострадавшей рассказала «Фонтанке», что в Geely были четверо нетрезвых, назвавшихся строителями.