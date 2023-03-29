На Мичманской петербурженку протаранил водитель каршеринга без прав и в 6 раз пьянее допустимого

Арендованный Geely Coolray, еще один автомобиль и городскую среду на Васильевском острове в Петербурге проверил на прочность 39-летний водитель, который ничем не смог подтвердить свои навыки вождения.

Подробности ДТП на пересечении Мичманской улицы и Морской набережной, в результате которого в больницу увезли 50-летнюю женщину, 28 марта рассказывает «Дорожный инспектор».