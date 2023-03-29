    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -1

    1 м/с, с-з

    757мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd76.59eur82.78

    На Мичманской петербурженку протаранил водитель каршеринга без прав и в 6 раз пьянее допустимого

    855
    обсудить

    Арендованный Geely Coolray, еще один автомобиль и городскую среду на Васильевском острове в Петербурге проверил на прочность 39-летний водитель, который ничем не смог подтвердить свои навыки вождения.

    Подробности ДТП на пересечении Мичманской улицы и Морской набережной, в результате которого в больницу увезли 50-летнюю женщину, 28 марта рассказывает «Дорожный инспектор».

    За рулем каршеринга, протаранившего остановившийся перед перекрестком RAV4, был 39-летний мужчина. Автомобилем он управлял по чужому аккаунту и без водительского удостоверения. Его, как выяснилось, он не получал вовсе.

    «Надул — 0,928 мг/л при допустимом значении 0,160 мг/л. Превышение значения в 6 (!) раз», — сообщает ДИ.

    Мужчина получил административный протокол за управление автомобилем без прав и в состоянии алкогольного опьянения. В перспективе — статья об угоне.

    Травмы получила пассажирка RAV4. Досталось также одному из ехавших в каршеринге — ему оказали помощь на месте.

    Подруга пострадавшей рассказала «Фонтанке», что в Geely были четверо нетрезвых, назвавшихся строителями.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТП
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close