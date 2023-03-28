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    Женская юниорская сборная России выиграла чемпионат Южной Азии. Футболистка «Зенита» стала самым ценным игроком

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    Женская юниорская сборная России (U-16) стала победителем чемпионата Федерации футбола Южной Азии (SAFF) среди девушек до 17 лет, который проходил в Бангладеш. В решающем матче турнира в Дакке россиянки одержали победу над сборной Индии со счетом 2:0.

    Голы забили Василиса Авдиенко (9-я минута) и Дарья Котлова (13-я, с пенальти). Капитан российской национальной команды Елена Голик, которая представляет петербургский «Зенит», была признана лучшим игроком турнира.

    Ранее российская команда победила сборные Бангладеш (3:0), Бутана (9:1) и Непала (3:0).

    Россия завершила турнир на первом месте с 12 очками после четырех туров. Второе место заняла сборная Бангладеш (7 очков), третье — команда Индии (6), четвертое — Непала (4) и пятое — Бутана (0).

    Международный турнир развития проходил в Бангладеш с 20 по 28 марта в рамках программы UEFA Assist. Российский футбольный союз (РФС) получил приглашение от УЕФА для участия в соревнованиях. Российская сборная выступала на турнире под своим флагом и с гимном. Это был первый международный футбольный турнир для России с февраля 2022 года.

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