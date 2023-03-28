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    Несут антидуховные ценности. Владелец обувного бренда Zenden — о блогерах и налогах

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    2 комментария

    После уголовного дела, возбужденного в отношении блогера Лерчек по факту уклонения от уплаты налогов, злые языки разнесли по телеграм-каналам молву: «Ну вот сейчас-то точно возьмутся за блогеров». И следующее дело, уже против Александры Митрошиной, не заставило себя долго ждать. Пока не появилось третье.

    «Фонтанка» поговорила с известным противником льготных налоговых режимов — основателем и владельцем группы компаний по производству и продаже обуви Zenden Group Андреем Павловым — о том, как предприниматели из реальных секторов экономики относятся к баснословным доходам блогеров, экономике тарологов и бизнес-коучей, небывалом кадровом голоде и о том, как российские компании чувствуют себя после ухода западных конкурентов и прихода китайских партнеров.

    Яркие цитаты — в наших карточках.

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    Текстовую версию интервью читайте здесь.

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    Комментарии 2

    Гость28 Мар 2023 в 23:13
    Вообще то начинать надо было с прогрессивной налоговой шкалы для всех сфер деятельности . Но что то об этом молчёк .
    +1−0
    Гость28 Мар 2023 в 22:51
    очередной больной шизофреник... врача в студию Фонтанки! =)
    +3−3
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