Несут антидуховные ценности. Владелец обувного бренда Zenden — о блогерах и налогах

После уголовного дела, возбужденного в отношении блогера Лерчек по факту уклонения от уплаты налогов, злые языки разнесли по телеграм-каналам молву: «Ну вот сейчас-то точно возьмутся за блогеров». И следующее дело, уже против Александры Митрошиной, не заставило себя долго ждать. Пока не появилось третье.

«Фонтанка» поговорила с известным противником льготных налоговых режимов — основателем и владельцем группы компаний по производству и продаже обуви Zenden Group Андреем Павловым — о том, как предприниматели из реальных секторов экономики относятся к баснословным доходам блогеров, экономике тарологов и бизнес-коучей, небывалом кадровом голоде и о том, как российские компании чувствуют себя после ухода западных конкурентов и прихода китайских партнеров.